Glasner und die Risikofrage auf dem Flügel

Nach langer Verletzungspause überzeugte Christopher Lenz beim 3:2 in Stuttgart als defensiver Ersatz für Linksaußen Filip Kostic (Infekt). Gegen Wolfsburg steht der Serbe wieder zur Verfügung - und für Trainer Oliver Glasner stellt sich die Frage, wie er die linke Seite am besten absichert.

Normalerweise ist die Sachlage klar: Kostic spielt als linker Part in der Dreier-/Fünferkette und Lenz kehrt zurück auf die Ersatzbank. Dass ein gesunder Kostic in der ersten Elf steht, ist eigentlich ein Naturgesetz. Doch nach einer COVID-19-Infektion Mitte Januar und einem grippalen Infekt zuletzt ist der 29-Jährige noch nicht bei 100 Prozent. Am Mittwochvormittag trainierte er mit der Mannschaft, stieg aber wie auch Kapitän Sebastian Rode etwas früher aus dem Trainingsspiel aus. Vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg stellt sich die Frage, ob Kostic bereits wieder die nötige Energie hat, um nicht nur offensiv mit gewohnter Power den Gegner zu ärgern, sondern auch seine defensiven Aufgaben gewissenhaft zu erfüllen. Sollte er seinen voraussichtlichen Gegenspieler Ridle Baku aus den Augen verlieren, könnte das brandgefährlich werden. Die zu großen Räume hinter Kostic stellen ohnehin regelmäßig ein Problem dar. Umgekehrt gilt: Auch der offensiv veranlagte Baku könnte in der Defensive erhebliche Probleme mit Kostic bekommen. Es könnte also auf ein ziemlich spannendes Duell und einen offenen Schlagabtausch der beiden Flügelflitzer hinauslaufen.

Hat Kamada das Nachsehen?

Oder überrascht Glasner mit einer defensiveren Ausrichtung? Entschließt er sich dazu, das Risiko zu minimieren, könnte er Lenz in der Startelf belassen und Kostic im 3-4-3 weiter vorne in der linken Halbspur einsetzen, sozusagen als Pendant zum nicht minder schnellen Jesper Lindström. Das Nachsehen hätte in diesem Fall Daichi Kamada, der nach auskurierter Muskelverletzung wieder voll am Mannschaftstraining teilnimmt und aus der Elf eigentlich ebenso wenig wegzudenken ist wie Kostic. Wie auch immer Glasners Entscheidung ausfällt: Der Trainer wird froh sein, die Qual der Wahl zu haben, nachdem Lenz wegen muskulärer Verletzungen den Großteil der Saison nicht zur Verfügung stand.