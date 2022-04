Glasner und der schwierige Spagat im Kampf um Europa

Physisch und mental verlangten die 90 Minuten gegen Barcelona der Eintracht am Donnerstag alles ab. Am Sonntag gegen Freiburg stehen Spieler und Trainer vor der Herausforderung, abermals eine Top-Leistung abzurufen, um die Chance auf eine erneute Teilnahme am Europapokal zu wahren.

"Man hat gegen Barcelona gesehen, wie wichtig es ist, in der Bundesliga alles dafür zu tun, um nächste Saison wieder in der Europa League zu spielen. Das ist genug Motivation", betont Sportvorstand Markus Krösche. Nach der dünnen Leistung beim 0:0 gegen Fürth am vergangenen Spieltag darf sich Frankfurt in der Bundesliga keine Schwächen mehr erlauben. Der Fünf-Punkte-Rückstand auf Hoffenheim ist überschaubar, zumal die Hessen die TSG noch am 31. Spieltag zu Hause empfangen. Allerdings belegt die SGE in der Rückrundentabelle lediglich Platz 13, die Bilanz fällt mit zwölf Punkten aus elf Partien mager aus. In vier der jüngsten fünf Bundesliga-Heimspiele gelang der Eintracht kein Tor. Die Mannschaft muss höllisch aufpassen, dass ihr der Aufzug nach oben rund um die Highlightspiele gegen Barcelona nicht vor der Nase wegfährt.

Glasner weiß um die Herausforderung

Trainer Oliver Glasner weiß, dass seinem Team ein schwieriger Spagat bevorsteht. "Es ist eine Herausforderung, nach diesem emotionalen Ausschlag wieder bei sich zu sein, sich auf die eigenen Stärken und das eigene Spiel zu konzentrieren, den Fokus und die Konzentration nicht zu verlieren, körperlich und mental top-frisch zu sein", führt Glasner aus. Der Coach spricht von einem "Reifeprozess", bei dem er seine Mannschaft auf einem guten Weg wähnt: "Wir haben schon gezeigt, dass wir dazu in der Lage sind. Nach dem Weiterkommen gegen Betis, das ein ähnlich emotionaler Ausschlag war, spielten wir in Leipzig. Das war sicherlich nicht unsere beste Leistung, aber wir haben mit ganz viel Leidenschaft gespielt und ein Unentschieden geholt. In unserer Entwicklung war das ein Schritt in die richtige Richtung." Zur Wahrheit gehört aber auch, dass angesichts von 9:2 Chancen für Leipzig eine Menge Spielglück dabei war.

Ob und wie stark Glasner gegen Freiburg rotieren wird, ließ er auf der Pressekonferenz am Freitag offen. Im bisherigen Saisonverlauf nahm er auch in englischen Wochen nur sehr dosiert Veränderungen vor, allzu große Umstellungen sind angesichts des starken Leistungsgefälles im Kader auch nun eher nicht zu erwarten. Der Österreicher fordert von seinen Spielern "die Bereitschaft und Leidenschaft, alles für den Erfolg zu geben - unabhängig davon, wie viele Spiele wir hatten, ob wir müde sind oder nicht, wie stark der Gegner ist". Man wolle "unabhängig von diesen Parametern sein" und keine Ausreden zulassen. "Da sehe ich uns auf einem guten Weg", bekräftigt der Trainer.

Sie werden uns alles abverlangen, aber wir werden auch ihnen auch alles abverlangen. Oliver Glasner

Gegen den Sport-Club erwartet er ein ausgeglichenes Spiel. "Sie werden uns alles abverlangen, aber wir werden auch ihnen auch alles abverlangen", kündigt Glasner an. Die Eintracht verlor nur einen der jüngsten neun Vergleiche mit Freiburg (4 Siege, 4 Remis). In Acht nehmen müssen sich die Hessen allerdings nicht zuletzt vor Freiburgs Edel-Joker Nils Petersen. Nur gegen Frankfurt erzielte Stürmer bereits acht Tore, sechs davon als Einwechselspieler. Und nur gegen Eintracht-Keeper Kevin Trapp traf Petersen schon siebenmal, noch häufiger gelang das allein Robert Lewandowski (acht Tore gegen Trapp).