Glasner über zukünftige Aufgabe: "Geld ist nicht die Riesenmotivation"

Seit seinem Aus bei Eintracht Frankfurt im vergangenen Sommer ist es um Oliver Glasner ruhig geworden. Der 49-jährige Salzburger genießt die Zeit abseits vom Fußball, war in den vergangenen Monaten aber nicht untätig und hat Eindrücke bei anderen Sportarten gesammelt. Von seiner zukünftigen Aufgabe hat er eine klare Vorstellung.

Seit seinem Karriereende als aktiver Profi im Sommer 2011 kam Oliver Glasner in weiterer Folge kaum zu einer Verschnaufpause. Nach unterschiedlichen Funktionen bei Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg als Sportkoordinator und anschließend als Co-Trainer unter Roger Schmidt, übernahm er im Sommer 2024 seine erste Position als Cheftrainer bei der SV Ried. Anschließend ging es für den mittlerweile 49-Jährigen zum LASK, für den er vier Jahre im Einsatz war, ehe er sich nach Deutschland zum VfL Wolfsburg verabschiedete. Nach zwei Jahren ging es weiter zu Eintracht Frankfurt, wo er 2022 mit dem Gewinn der Europa League seinen bislang größten Erfolg feiern konnte. Im vergangenen Sommer endete nach einer durchwachsenen Saison schließlich seine Amtszeit in Hessen, seitdem zog sich der gebürtige Salzburger weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück.

Für Glasner eine wohltuende Abwechslung nach zuvor intensiven Jahren an der Seitenlinie, wie er bei "ServusTV" in der Sendung "Sport und Talk aus dem Hangar-7" erklärte: "Ich habe das bewusst gemacht. Wenn du gefühlt jeden Tag in irgendeine Kamera hineinlachst oder aus einer Zeitung rausgrinst oder rausweinst, dann ist es einfach mal ganz gut, sich von der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Ich war in vielen Stadien, aber in den wenigsten ist Fußball gespielt worden." So beobachtete er unter anderem Spiele in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA und sammelte dort für ihn wichtige Eindrücke. "Wenn du 30 Jahre im Fußball bist, wirst du wahrscheinlich auch ein bisschen betriebsblind. Man denkt, dass man schon alles gesehen hat", so Glasner.

Glasner will "eine Vision gemeinsam verfolgen"

"Dann habe ich gedacht, dass ich die Zeit nutze, bei einer ganz anderen Sportart mit ganz anderen Anforderungen mal zu schauen, wie es abläuft. Es waren sehr interessante Eindrücke dabei", sagte der ehemalige Cheftrainer der Frankfurter, der nach seinem Aus beim deutschen Bundesligisten immer wieder mit anderen Klubs - unter anderem dem strauchelten französischen Erstligisten Olympique Lyon - in Verbindung gebracht wurde. Konkret wurde dabei aber nichts. Glasner hat von seiner zukünftigen Aufgabe jedenfalls eine klare Vorstellung: "Es steht dreimal ein Essen zuhause am Tisch, von dem her ist Geld nicht die Riesenmotivation. Für mich ist wichtig, mit einer Mannschaft, mit dem Verein, mit den Spielern etwas gestalten und entwickeln zu können, eine Vision gemeinsam zu verfolgen und das dann auch zu erreichen."

Dass er das kann, bewies er bei seinen vergangenen Stationen. Den LASK führte er von der 2. Liga in die Bundesliga und formte ihn im Anschluss zu einem Topteam im österreichischen Oberhaus. Seine zweite Saison beim VfL Wolfsburg beendete er auf dem vierten Tabellenplatz und sicherte sich mit dem Team einen Platz in der Champions League, ehe er - nicht ohne Nebengeräusche - seinen Abschied bekanntgab und zu Ligakonkurrent Frankfurt wechselte. Dort kann er ebenfalls auf zwei erfolgreiche Jahre mit dem Sieg in der Europa League, dem Erreichen des Champions-League-Achtelfinales sowie dem Einzug in das DFB-Pokalfinale zurückblicken. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich der 49-Jährige genügend Zeit nehmen will, um sich seine zukünftige Aufgabe gut zu überlegen.