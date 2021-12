Glasner über Schlüsselfigur Rode: "Hätte ihm nicht mal 70 Minuten zugetraut"

Vorm Hinrunden-Finale gegen Mainz plagen die Eintracht einige personelle Sorgen. Der Vorfreude auf den Knüller tun diese aber keinen Abbruch.

Ein besonderes Spiel ist das Derby Frankfurt gegen Mainz ohnehin immer. Doch mit Blick aufs Duell am kommenden Samstag im Deutsche Bank Park versprechen die Vorzeichen ein kaum noch zu überbietendes Spektakel. Zum einen treffen beim Hinrundenfinale zwei der aktuell formstärksten Teams der Liga aufeinander: beide verloren jeweils nur zwei ihrer jüngsten acht Ligaspiele, der Gewinner überwintert mindestens auf Platz 6. Zum anderen zählen beide auch bezogen aufs ablaufende Kalenderjahr 2021 zu den Topmannschaften: Lediglich vier Klubs holten in diesem Zeitraum mehr Punkte als Mainz (57) - neben den Bayern, Dortmund und Leipzig eben auch die Eintracht (67). Kein Wunder also, dass SGE-Coach Oliver Glasner sich auf ein "sehr, sehr heißes Spiel" einstellt und einen "richtig harten Gradmesser zum Ende der Hinrunde".

Klare Tendenz zum Jakic-Ausfall

Die Vorfreude auf dieses Highlight ist rund um beide Klubs mit Händen zu greifen und auch dem Frankfurter Fußballlehrer deutlich anzumerken. Den gewachsenen Personalsorgen zum Trotz. Angreifer Jens Petter Hauge fiel wegen seiner Muskelverletzung bereits am Mittwochabend beim 3:2 in Gladbach aus, hinzu kommen nun Verteidiger Tuta (Gelb-Rot-Sperre), Christopher Lenz (Wade) und wahrscheinlich auch die Mittelfeldakteure Aymen Barkok (Innenbanddehnung im Knie) sowie Kristijan Jakic (Hüftprellung). Den kroatischen Abräumer, in Gladbach nach 28 Minuten ausgewechselt, will Glasner zwar "noch nicht ganz abschreiben", die Tendenz gehe aber klar dahin.

Hasebe als Tuta-Ersatz - oder doch im Mittelfeld?

Was den Coach vor eine durchaus komplexe Überlegung stellt. Am Mittwoch brachte Glasner nach Tutas Platzverweis nämlich Makoto Hasebe in die Dreier-Abwehrkette. Nun könnte er den Routinier aber auch im Mittelfeld als Jakic-Ersatz brauchen. Dann wären Stefan Ilsanker oder Almamy Touré Kandidaten für die letzte Reihe. Zur Schlüsselfigur in Glasners Planspielen wird somit Kapitän Sebastian Rode, der seinen knapp 70-minütigen Einsatz in Gladbach bemerkenswert gut verkraftet hat. Das lädierte Knie des 31-Jährigen habe "kaum reagiert", so Glasner, "wir müssen aber sehen, wie es ihm darüberhinaus körperlich geht". Zuletzt waren für Rode schließlich nur noch Kurzeinsätze vorgesehen. Die Frage, ob er seinem Führungsspieler generell 90 Minuten zutraue, beantwortet der Trainer lächelnd: "Ich habe ihm nicht mal 70 Minuten zugetraut. Aber Sebastian hat mich eines Besseren belehrt." Eigentlich hatte Glasner in Gladbach einkalkuliert, den eingewechselten Rode irgendwann wieder vorzeitig vom Feld nehmen zu müssen. Aber: "Sebastian ist ein Kämpfer, ein absolutes Vorbild." Weshalb der Coach mit Blick auf Samstag orakelt: "Vielleicht sagt er, es geht eine Halbzeit - und spielt dann trotzdem 90 Minuten." Dass die beschriebene Konstellation am 17. Spieltag auch bei jedem einzelnen Profi nochmal zusätzliche Kräfte freisetzt, wäre jedenfalls kein Wunder.