Glasner über Qualitätsunterschied: "Es fällt mir schwer, so etwas zu akzeptieren"

Nach der 0:2-Niederlage im europäischen Supercup zeigte sich Eintracht-Coach Oliver Glasner optimistisch, die Leistungsgrenze seines Teams nach oben verschieben zu können und den Rückstand zu Teams wie Real Madrid zu verkleinern. Kritik übte der Coach an der Ansetzung des kommenden Bundesligaspiels.

Aus Helsinki berichtet Moritz Kreilinger

Real Madrid war beim 0:2 im Supercup für Eintracht Frankfurt eine Nummer zu groß. Das wird auch in absehbarer Zeit so bleiben. Doch mit Blick auf die bevorstehenden Spiele in der Champions League zeigte sich Glasner optimistisch. "Man hat gesehen, dass es für Gegner auf diesem Level noch nicht reicht. Wer mich kennt, der weiß, dass das innerlich an mir nagt. Es fällt mir schwer, so etwas zu akzeptieren", betonte Glasner. "Jetzt ist es wichtig, dass wir im gesamte Team, im Staff, im Klub einen Ehrgeiz entwickeln, sehr hart an uns zu arbeiten, um hier einen Schritt näher zu kommen." Auch wenn dieser Schritt gelingt, werden Mannschaften dieses Kalibers noch immer in anderen Dimensionen schweben, doch der Triumph in der Europa League hat gezeigt, dass die Hessen dieses Defizit mit Einsatz und Leidenschaft in direkten Duellen wett machen können.

Zu wenig Offensivpower für Real

In Helsinki hat es insbesondere im Offensivspiel nicht gereicht, um den Königlichen ernsthaft gefährlich zu werden. "Wir konnten Chancen kreieren, waren in diesen Momenten aber nicht gut genug", bemängelte Glasner. Mit Rafael Borré und den beiden Neuzugängen Randal Kolo Muani und Lucas Alario bot er zum Ende sogar drei Stürmer auf. "Man hat gesehen, dass die Abstimmung da vorne noch nicht so rund ist. Zu oft sind sie auf eine Linie gewesen", erklärte Glasner.

In der Startformation hatte sich zunächst keiner der neuen Spieler wiedergefunden. Mario Götze musste im Vergleich zum Bundesligastart wieder für Daichi Kamada Platz machen. Kolo Muani, der beim 1:6 gegen den FC Bayern traf und mit seiner Schnelligkeit positive Akzente beim Debakel zum Auftakt setzte, musste sich zunächst erneut mit einem Platz auf der Bank begnügen. Das alles hatte zwei Gründe, wie Glasner darlegte.

Glasner hätte gern am Sonntag gespielt

"Die Jungs, die in der Startelf gestanden haben, haben das verdient, weil sie eine historische Saison gespielt haben. Diese Spiel war auch die Belohnung für den Europa League Titel. Deswegen wollten wir, dass die Jungs in der Startelf die Eintracht auf das Feld führen", erklärte der Österreicher. "Man hat auch gesehen, dass Kolo Muani, Alario und Götze sehr viel Qualität mitbringen. Was man aber auch sieht ist, dass sie gegen den Ball noch nicht da sind, wo die anderen Jungs sind. Unsere Erfolge haben wir gefeiert, weil wir ein gutes Spiel gegen den Ball hatten und ein unglaublich gutes Umschaltspiel. Wir wollen diese Jungs jetzt in unsere Systematik integrieren, damit sie dann ihre Stärken einsetzen können. Da haben sie noch Aufholbedarf."

Jetzt wartet wieder der Ligaalltag. An diesem Donnerstag fliegt das Team von Helsinki zurück nach Frankfurt. Schon am Freitag geht es erneut in den Flieger, denn am Samstag steht das Bundesligaduell bei Hertha BSC auf dem Plan. Diese Terminierung kann Glasner nicht nachvollziehen. "Wir hätten uns eine Ansetzung am Sonntag gewünscht. Wir haben hier auch Deutschland und die Bundesliga vertreten", sagte der Coach. Schon die Terminierung in der Vorwoche - montags im Pokal in Magdeburg, freitags zuhause gegen die Bayern - stieß auf Unverständnis.