Glasner: "Trapp liest die gegnerischen Stürmer sehr gut"

Kevin Trapp bestätigte im Hexenkessel von Piräus seine seit Wochen blendende Form. Vor allem in der ersten Hälfte hielt der Keeper seine Mannschaft mit starken Reaktionen im Spiel. Trainer Oliver Glasner sieht die Weltklasse-Leistung beim 2:1-Sieg in München vor einigen Wochen als Ausgangspunkt für Trapps stark ansteigende Formkurve.

Aus Piräus berichtet Julian Franzke

Besser hätte die Reise an die griechische Küste für Trapp nicht verlaufen können. Auf seine gute Leistung beim Auswärtssieg in Piräus folgte am Freitag die Rückkehr in den Kreis der deutschen Nationalmannschaft. Hatte Bundestrainer Hansi Flick zuletzt auf den Frankfurter Torhüter verzichtet, ist er als einer von vier Keepern nun wieder mit von der Partie. Die Nominierung ist zweifellos verdient, daran gab es auch während der 90 Minuten am Donnerstagabend keinerlei Zweifel.

Viele der heißblütigen Olympiakos-Fans hatten den Torschrei wohl schon auf den Lippen, als Giorgos Masouras zentral im Sechzehner freigespielt wurde und mit einem präzisen Flachschuss das rechte Toreck ins Visier nahm (36.). Doch statt Jubel, Trubel, Heiterkeit gab es ein großes Raunen, denn Trapp war zur Stelle und wehrte den Schuss mit einer blitzartigen Reaktion mit dem linken Fuß ab. Es war die stärkste Szene des Torhüters, der in den vergangenen Wochen einige Bälle parierte, die man nicht halten muss. "Aus der außergewöhnlich guten Leistung in München hat er sehr viel Selbstvertrauen geschöpft", sagt Glasner und erklärt: "Kevin ist einer, der sich sehr viele Gedanken macht. Jetzt hat er die Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit gefunden, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Er liest die gegnerischen Stürmer sehr gut."

Zu Saisonbeginn waren die Leistungen des 2018 von Paris St. Germain an den Main zurückgekehrten Torhüters noch ziemlich durchwachsen. Trapp war ein gutes Stück entfernt von seinen Glanztaten früherer Tage. Es ist erstaunlich, was ein brillantes Spiel wie in München offenbar auslösen kann. Der Faktor Selbstvertrauen kann gar nicht überschätzt werden. "Er hält in jedem Spiel sehr gute Bälle und half uns auch in Piräus, das Spiel zu gewinnen. Wir alle freuen uns, dass er momentan so stark und stabil ist", schwärmt Glasner.

Trapp: Führungsrolle ohne offizielles Amt

Bleibt die Frage, ob der international erfahrene 31-Jährige bei der Kapitänsfrage nicht ein Wörtchen hätte mitsprechen müssen. Glasner ernannte den im August am Knie operierten und erst kürzlich zurückgekehrten Mittelfeldkämpfer Sebastian Rode zum Mannschaftsführer - eine nachvollziehbare Wahl. Martin Hinteregger und Makoto Hasebe fungieren als seine Stellvertreter. Aber weshalb blieb dem äußerst ehrgeizigen Trapp das Amt des Vize-Kapitäns verwehrt? "Als Kapitän habe ich am liebsten einen Feldspieler, der auf dem Platz ein bisschen näher an der Mannschaft dran ist", erklärt Glasner. Trapp erfülle seine Führungsrolle in der Mannschaft auch ohne offizielles Amt. "Du brauchst nicht unbedingt eine Schleife um den Arm, um deine Meinung zu sagen. Kevin ist wie ein Kapitän", betont der Trainer. Das zeige sich in der Kabine, vor dem Spiel ebenso wie in der Halbzeitpause.

Die Rückkehr in den Kreis der Nationalmannschaft dürfte Trapp weiteres Selbstvertrauen verleihen. Gut für die Eintracht, die bis Weihnachten noch ein knackiges Programm absolvieren muss und dabei auf einen Torhüter in Top-Form angewiesen ist.