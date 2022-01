Glasner stärkt Lindström: "Das wirft ihn nicht aus der Bahn"

In den Wochen vor Weihnachten blühte Jesper Lindström regelrecht auf und avancierte zu einem der Gesichter des Aufschwungs bei Eintracht Frankfurt. Auch in den ersten beiden Rückrundenspielen spielte er ordentlich, vergab jedoch mehrere Hochkaräter.

Sechs Scorerpunkte (vier Tore, zwei Assists) sammelte Lindström in der Hinrunde in der Bundesliga. Dabei ging er lange leer aus, erst sein erster Bundesligatreffer in Freiburg (2:0) am 21. November ließ den Knoten platzen; sämtliche Torbeteiligungen verteilen sich auf die Phase vom 12. bis zum 17. Spieltag. Viel fehlte nicht, und Lindström hätte im neuen Jahr genau da weitergemacht, wo er im alten aufgehört hatte. Beim Rückrundenauftakt gegen Borussia Dortmund spurtete er beim Spielstand von 2:0 los, tunnelte Emre Can sehenswert und stand plötzlich allein vor Gregor Kobel. Der Abschluss geriet jedoch zu lasch und stellte den BVB-Keeper vor keine größeren Probleme. Das Ende ist bekannt, statt mit dem 3:0 den Deckel draufzumachen, kippte die Partie noch und Frankfurt verlor 2:3.

Eine Woche später hatte Lindström in Augsburg (1:1) ein weiteres Mal die Vorentscheidung auf dem Fuß. Nach einem Weltklasse-Pass von Djibril Sow machte der 21-Jährige zunächst alles richtig, indem er den Ball technisch gekonnt mitnahm und Augsburgs Verteidiger Reece Oxford aussteigen ließ. Beim Abschluss fehlten jedoch einige Zentimeter, man könnte auch sagen: das Spielglück. Vom Außenpfosten prallte der Ball ins Aus, es blieb beim 1:0. Kurz vor Schluss tauchte der pfeilschnelle Däne beim Spielstand von 1:1 noch einmal vor Rafal Gikiewicz auf, scheiterte aber am herauseilenden FCA-Schlussmann.

Glasner lobt die "super Laufwege und tollen Aktionen"

Unstrittig ist, dass es Lindströms Anspruch sein muss, mehr aus diesen Situationen herauszuholen. Allerdings darf bei der Kritik nicht unter den Tisch fallen, dass der im Sommer von Bröndby verpflichtete Offensivspieler in zwei dieser drei Abschlusssituationen überhaupt erst kam, weil er sie sich mit Tempo und Technik stark erarbeitete. Da setzt auch Trainer Oliver Glasner an, der dem hochveranlagten dänischen Nationalspieler am Montag Mut zusprach: "Ich sagte ihm: Denk mal drei, vier Monate zurück, da wärst du froh gewesen, wenn du solche Torchancen gehabt hättest. Von daher ist alles gut, das wirft ihn nicht aus der Bahn." Lindström solle sich nicht "verunsichern lassen", betont der Coach und lobt die "super Laufwege und tollen Aktionen" des meist im rechten Halbraum eingesetzten Offensivspielers. Bleibt Lindström locker, ist es angesichts seiner unbestrittenen Klasse und Spielfreude nur eine Frage der Zeit, bis er wieder trifft. Vielleicht schon am Freitagabend im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld.