Glasner sieht Trapps Bekenntnis als "Auszeichnung für die Mannschaft"

Kevin Trapps Bekenntnis zur Eintracht sorgte auch bei Oliver Glasner für Erleichterung. Der Eintracht-Trainer sieht in der Entscheidung des Torhüters ein "super Zeichen für die Mannschaft und den Verein".

Nicht nur viele Fans werden froh sein, wenn am Abend des 1. September das Transferfenster schließt. Glasner kündigt schmunzelnd an, sich an jenem Abend einen Bembel Apfelwein gönnen zu wollen, "weil ich froh bin, wenn diese gefühlt sechsmonatige Transferzeit endlich vorüber ist". Schreckmomente wie am Montag, als das Interesse von Manchester United an Trapp publik wurde, gehören dann zumindest für einige Monate der Vergangenheit an.

"Ich bin sehr erleichtert und sehr froh, dass Kevin sich so klar und schnell bekannt hat", betonte Glasner am Freitag. "Das ist ein super Zeichen von Kevin für die Mannschaft und den Verein, weil er wahnsinnig ehrgeizig ist. Er sieht, dass wir alle sehr ambitioniert sind uns immer noch höhere Ziele stecken. Wir glauben und setzen alles daran, dass wir uns weiter verbessern und nach großen Zielen streben können." Andernfalls hätte sich ein "klasse Torwart wie Kevin" vielleicht anders entschieden, vermutet Glasner. Trapps Bekenntnis zur Eintracht sei deshalb auch als "Auszeichnung für die Mannschaft zu sehen", meint der Trainer und begründet: "Er glaubt an die Qualität und hat Vertrauen in die Mannschaft, das Trainerteam und die Eintracht."

CL-Gruppe "relativ ausgeglichen"

Für weitere (Vor-)Freude sorgte am Donnerstag die Gruppenauslosung zur Champions League. "Das ist eine sehr attraktive Gruppe mit sehr attraktiven Gegnern, tollen Stadien und tollen Fans", schwärmt Glasner. Sportlich sei in der Gruppe mit Tottenham, Sporting Lissabon und Olympique Marseille alles möglich: "Tottenham steht von den Möglichkeiten her vielleicht ein bisschen über den anderen Klubs, aber sonst sehe ich es relativ ausgeglichen. Genauso wollten wir es haben. Jetzt liegt es an uns zu zeigen, dass wir uns mit diesen Mannschaften messen können."