Glasner sieht "Talsohle durchschritten", doch die Probleme bleiben

Nach der 0:1-Niederlage gegen den FC Bayern bewertet der Trainer von Eintracht Frankfurt die Leistung weitgehend positiv, doch an den bekannten Schwächen ändert sich nichts. Sportvorstand Markus Krösche weist die Frage nach der Qualität entschieden zurück.

Das Ergebnis ist das gleiche, doch Oliver Glasners Gemütslage eine ganz andere. Nach dem 0:1 beim 1. FC Köln am vergangenen Wochenende war der Trainer von Eintracht Frankfurt noch äußerst unzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft gewesen, nun präsentierte er sich milder. "Ich bin nicht zufrieden, aber das bereitet mir im Gegensatz zur vergangenen Woche keine schlaflosen Nächte", sagte Glasner am Samstagabend nach dem 0:1 gegen den FC Bayern München. Es war die fünfte Niederlage im siebten Ligaspiel in diesem Jahr. Schlechter punkteten seit dem Jahreswechsel nur der VfB Stuttgart und Hertha BSC - beide stecken bis zum Hals im Abstiegskampf.

Für mich was das Spiel und die Leistung heute ein ganz klarer Schritt in die richtige Richtung. Oliver Glasner

Trotzdem war die Stimmung bei Glasner gelöst. "Sehr einverstanden" sei er mit dem Auftritt der personell deutlich veränderten Eintracht gewesen, seine Profis hätten die Vorgaben "taktisch richtig gut umgesetzt". Vor allem bewertete der Österreicher die Reaktion auf das Köln-Spiel positiv, nachdem er seine Mannschaft eine öffentliche Standpauke gehalten hatte. "Für mich was das Spiel und die Leistung heute ein ganz klarer Schritt in die richtige Richtung. Deswegen stehe ich heute viel entspannter da", betonte Glasner und hatte den Eindruck, es habe "einen Cut" zu den Spielen zuvor gegeben: "Mein Gefühl sagt mir, wir haben die Talsohle durchschritten."

Da geriet fast in Vergessenheit, dass die Hessen gegen den Rekordmeister wenig entgegenzusetzen und verdient verloren hatten. Nur zwei klare Torchancen, 32 Prozent Ballbesitz und 35 Prozent gewonnene Zweikämpfe standen nach 90 Minuten in der Statistik. Die Strategie mit den drei pfeilschnellen Angreifern Jesper Lindström, Filip Kostic und Ansgar Knauff hinter die Bayern-Ketten zu stoßen, funktionierte nur punktuell. Das erkannte auch Glasner: "Wir haben ihnen Paroli geboten. Vielleicht nicht im Ballbesitz, aber wir haben es ihnen schwer gemacht." Soll heißen: Nach vorne lief zwar nichts, dafür stand immerhin die Abwehr ganz gut.

Weniger Tore als die SGE erzielte 2022 in der Bundesliga nur Hertha

Doch das harmlose Angriffsspiel begleitet die SGE schon zu lange. Weniger Tore als in diesem Jahr (6 Treffer) erzielte in der Bundesliga nur Hertha, gegen die Bayern bleib Frankfurt zum dritten Mal in Folge ohne eigenen Treffer. "Wir sind zu überhastet, unsauber und gerade im Spiel nach vorne fehlt die Zielstrebigkeit, abzuschließen", musste auch Sportvorstand Markus Krösche zugeben. Die engagierte, aber glücklose Sommer-Verpflichtung Rafael Borré steckt seit Wochen im Formtief, ebenso Daichi Kamada. Jesper Lindström ist umtriebig, ihm fehlt aktuell aber die Kaltschnäuzigkeit. Und Winter-Leihgabe Ansgar Knauff bringt zwar Tempo ein, aber eben auch nicht die dringend benötigte Körperlichkeit im Sturm.

Zweikampfquote bereitet Sorgen - Nach 24 Spieltagen zweikampfschwächstes Team der Liga

Das Thema Robustheit bereitet seit Wochen Sorgen, denn die Adlerträger gewinnen viel zu wenige Zweikämpfe. Nach dem Abpfiff des Top-Spiels am Samstagabend wies Frankfurt mal wieder die (mit Abstand) schlechteste Zweikampfquote der Teams auf, die bis dahin an diesem Spieltag aktiv waren. Gegen Upamecano, Süle und Co. sicher keine einfache Aufgabe, doch auch sonst gehen zu viele Duelle verloren. Eintracht Frankfurt ist nach 24 Spieltagen die zweikampfschwächste Mannschaft der Liga, nur 46,3 Prozent der Duelle werden im Schnitt gewonnen.

Die Eintracht steht vor entscheidenden Wochen

Die Probleme der Eintracht bleiben - und das vor entscheidenden Wochen. Mit Hertha und Bochum in der Bundesliga und Betis Sevilla in der Europa League stehen vier Partien an, die über die Wertung des aktuellen Tiefs entscheiden können. Punktet Glasners Team in der Liga und verkauft sich international teuer, ist der Stotterstart ins Jahr schnell vergessen. Weitere Niederlagen könnten für ungemütliche Zeiten sorgen, denn den Anschluss an Platz 6 (und damit den möglichen Einzug ins internationale Geschäft) hält Frankfurt vorerst nicht mehr. Trainer und Sportvorstand sind aber davon überzeugt, dass sich die Erfolge einstellen werden und stellen sich vor ihre Spieler. Krösche wies die Frage nach der Qualität der Mannschaft entschieden zurück: "Es ist ein Entwicklungsthema, kein Qualitätsproblem."