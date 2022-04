Glasner schützt seine Spieler: "Die Zitrone war leer"

Es war fast zu erwarten: Nach dem emotionalen Höhepunkt und physischen Kraftakt in Barcelona hatte die Eintracht drei Tage später in der Alten Försterei Union Berlin nicht viel entgegenzusetzen. Das große Leistungsgefälle im Kader wurde einmal mehr deutlich.

Die internationalen Plätze kann sich die Eintracht nach dem 0:2 bei Union wohl endgültig abschminken. Verspielt hat die Eintracht die internationalen Plätze allerdings nicht am Ostersonntag, sondern vielmehr zu Hause. In der Heimtabelle belegt Frankfurt mit 17 Punkten aus 15 Spielen lediglich Platz 16. Allein in der Rückrunde verloren die Hessen im Waldstadion gegen Dortmund, Bielefeld, Wolfsburg, Bayern und Freiburg, selbst Schlusslicht Fürth trotzte der Eintracht einen Punkt ab. Stand Frankfurt an Heiligabend noch punktgleich mit Union Berlin auf Platz 6, ist dieser Rang inzwischen acht Zähler entfernt. Trotzdem könnten die Hessen sogar noch in die Champions League einziehen - wenn sie die Europa League gewinnen. Zuzutrauen ist das den Frankfurtern allemal, auch wenn der kommende Gegner West Ham United vom Papier her leicht favorisiert ist.

Glasner: "Das nehme ich zu 100 Prozent auf meine Kappe"

In Berlin hatte Trainer Oliver Glasner auf sechs Positionen durchgewechselt: Im Tor ersetzte Jens Grahl den angeschlagenen Kevin Trapp (Bänderdehnung im Handgelenk), zudem rückten der in Barcelona gesperrte Tuta, Timothy Chandler, Ajdin Hrustic, Jens Petter Hauge und Goncalo Paciencia in die Elf. Dabei wurde einmal mehr deutlich, dass das Leistungsgefälle im Kader erheblich ist. Es ehrt Glasner, dass er nicht auf die fehlende Qualität in der Breite verweist. Vielmehr nimmt er die Niederlage auf sich. "Physisch und mental waren wir nicht dazu in der Lage, unsere beste Leistung abzurufen. Das nehme ich zu 100 Prozent auf meine Kappe", sagt der Trainer. Die reinrotierten Spieler nimmt er trotz der dünnen Leistung in Schutz: "Ich war sehr zufrieden mit dem Engagement, wie sie gearbeitet haben. Es ist schwierig, wenn die halbe Mannschaft neu ist. Wir haben so noch wenig zusammengespielt."

Nach zwei freien Tagen am Ostermontag und Dienstag beginnt ab Mittwoch die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Hoffenheim. Glasner betont: "Wir werden kein einziges Spiel abschenken." Das wäre auch keine gute Idee, vielmehr bietet die Partie gegen Hoffenheim die Gelegenheit, noch mehr Selbstvertrauen für die Europa League zu tanken. Da zwischen der Bundesligapartie gegen die TSG und dem Hinspiel in London vier volle Tage liegen, kann der Coach auf die bestmögliche Elf setzen. Fehlende Frische dürfte zumindest in den kommenden beiden Duellen kein Thema sein.