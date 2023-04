Glasner: "Schaum vor dem Mund wäre kontraproduktiv"

Findet die Mannschaft zurück in die Erfolgsspur? Oder kippt die Stimmung vollends? Eintracht Frankfurt steht vor einer immens wichtigen Woche mit zwei schweren Spielen im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Union Berlin und in der Bundesliga in Leverkusen.

Nach nur einem Sieg aus den vergangenen neun Pflichtspielen wächst der Druck auf die Eintracht, bei der es in diesen Tagen auch hinter den Kulissen brodelt. "Mit einem Sieg kannst du das Stimmungsbild und die Wahrnehmung ganz schnell verändern. Der Einzug ins Pokalhalbfinale ist für die Eintracht nicht alljährlich, das wäre für die gesamte Stimmungslage im Klub sehr positiv", sagt Trainer Oliver Glasner und betont: "Wir wünschen uns alle diesen Befreiungsschlag."

Holt sich Frankfurt am Samstag wie so oft in den vergangenen Jahren in Leverkusen eine Abreibung ab, wäre es mit der guten Laune allerdings schnell wieder vorbei. Eine Schwalbe macht eben noch keinen Sommer.

Abhängigkeit von Kolo Muani bleibt Problem

Seine Zuversicht zieht Glasner aus der zuletzt leicht ansteigenden Form seines Teams. "Wir bleiben positiv, weil die Leistungskurve jetzt wieder nach oben zeigt", meint der Österreicher. Er hofft, dass die Spieler im Saisonendspurt wieder ihre "Bestform" erreichen.

Allerdings erscheint fraglich, ob sich das Problem der Abhängigkeit von Stürmer Randal Kolo Muani kurzfristig in Luft auflöst. Kapitän Sebastian Rode drückte es nach dem 1:1 gegen Bochum treffend aus: "Kolo kann nicht in jedem Spiel zwei, drei Tore machen. Da gilt es, die Last auf mehrere Schultern zu verteilen. Es fehlt ein zweiter oder dritter Mann, der auf zehn, zwölf Tore kommt, um uns im oberen Tabellendrittel zu halten."

Schlussendlich ist es eine Frage der Qualität. Aus psychologischer Sicht ist es nachvollziehbar, dass Glasner trotzdem vor allem das Positive hervorhebt: "Wir waren in den letzten beiden Partien im Offensivspiel sehr variabel und haben uns klare Torchancen erspielt. Das haben wir gut gemacht. Der nächste und wichtigere Schritt ist die Effizienz beim Verwerten der Chancen. Darauf wird es gegen Union ankommen."

Revanche für die Liga-Pleite?

Vor der Länderspielpause ging Frankfurt an der Alten Försterei als Verlierer vom Platz. In der ersten Hälfte ließen die Hessen zu viele Hochkaräter liegen, anschließend setzte es mal wieder einen Gegentreffer nach einer Standardsituation. Ein weiter Abschlag, gefolgt von stümperhaftem Abwehrverhalten, besiegelte schließlich die 0:2-Niederlage. Der Frust saß tief, Glasner präsentierte sich hinterher äußerst dünnhäutig.

Im Pokal-Viertelfinale gilt es, den Ärger in positive Energie umzuwandeln. Glasner mahnt allerdings: "Wenn wir mit Schaum vor dem Mund auf den Platz laufen und Union eine Kontersituation nach der anderen eröffnen, wäre es kontraproduktiv. Natürlich brauchen wir Aggressivität, Punch, Zielstrebigkeit und Tempo, um diesen kompakten Abwehrriegel zu knacken. Aber genauso wichtig ist es, abgesichert zu sein. Das hat mir in Berlin sehr gut gefallen." Bis auf bei Standards hätte Union seine Stärken kaum ausspielen können, meint Glasner. Um die Eintracht zu schlagen, reichte es dennoch.

Tuta kehrt zurück - Vertrauen in Borré

Personell wird der Trainer voraussichtlich nicht viel verändern. Tuta kehrt nach abgesessener Gelbsperre zurück und dürfte rechts in der Dreierkette Kristijan Jakic ersetzen. Weitere Umstellungen drängen sich nicht auf. Jakic ist zwar auch eine Option fürs defensive Zentrum, allerdings ist dort Makoto Hasebe "mit seiner Ruhe in Ballbesitz auch ganz wichtig", weiß Glasner. Die Entscheidung sei noch offen.

An Rafael Borré wird er vermutlich trotz der vielen vergebenen Chancen gegen Bochum festhalten. Der Kolumbianer habe eine "hervorragende Leistung" gezeigt, lobt Glasner. Das ist zwar etwas dick aufgetragen, in Sachen Einsatzfreude agierte der Stürmer allerdings in der Tat vorbildlich. "Drei Tage vorher hat er noch in Japan gespielt. Als wir im November in Japan waren (Marketingreise, Anm. d. Red.), war ich in der Woche dort und in den 14 Tage danach kaputt. Obwohl ich kein einziges Spiel bestreiten musste, war ich dauermüde", erinnert sich Glasner.

Deshalb zollt er Borré höchste Anerkennung: "Wenn er nach zwei Länderspielen und nur eineinhalb Tagen hier bei uns so eine Willensleistung und so viel Energie auf den Platz bekommt, habe ich davor wahnsinnig viel Respekt." Glasner ist überzeugt, dass Borré dafür auch den Lohn in Form von Toren einfahren wird, wenn er so weitermacht. Diese Ausführungen lassen sich im Grunde nur so interpretieren, dass der 27-Jährige auch am Dienstagabend gegen Union Berlin von Beginn an auflaufen wird. Alternativ könnte der Coach im offensiven Halbfeld auf Daichi Kamada setzen - das wäre die spielstärkere Variante.