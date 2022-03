Glasner: "Nicht jammern, dass man im grauen Bundesligaalltag Fußball spielen darf"

Viermal in Folge schickte Trainer Oliver Glasner die gleiche Startelf aufs Feld, am Sonntag in Leipzig muss er seine Elf zwangsweise umbauen. Mittelfeldstratege Djibril Sow (5. Gelbe Karte) fällt aus. Das könnte die Tür für Kapitän Sebastian Rode öffnen.

Gegen Betis Sevilla kam Rode in der 104. Minute für Sow in die Partie und tat der Mannschaft mit seiner Erfahrung spürbar gut. "Er hat es sehr gut gemacht und gleich gezeigt, welche fußballerische Qualität er hat. Immer wieder hat er die Angriffe nach vorne mit eingeleitet", lobt Glasner. In Leipzig dürfte Rode die erste Wahl sein. "Sebastian ist sicherlich ein Kandidat, aber auch Ajdin Hrustic hat es im zentralen Mittelfeld schon sehr gut gemacht", will sich der Coach nicht in die Karten schauen lassen. Am Samstag wird er mit dem zuletzt immer mal wieder angeschlagenen Rode noch einmal sprechen, um abzuklären, wie sich der der 31-Jährige fühlt. Die finale Entscheidung fällt wahrscheinlich erst am Sonntag.

Ob es zu weiteren personellen Änderungen kommt, hängt auch davon ab, wie die Spieler den Nervenkrimi gegen Betis über 120 Minuten weggesteckt haben. Glasner will allerdings keine Klagen hören. "Wir wollen das so, wir wollen viele Spiele. Den Jungs ist das viel lieber, als wenn ich sie zweimal am Tag auf dem Trainingsplatz herumhetze", sagt der Trainer. "Wenn sich einer nicht dazu in der Lage fühlt zu spielen, gibt es sehr viele andere Spieler, die auf einen Startelf-Einsatz brennen. Deswegen wird am Sonntag ganz bestimmt eine Mannschaft auf dem Platz stehen, die total fokussiert ist, mit großem Siegeswillen auftritt und versuchen wird, mit drei Punkten aus Leipzig zurückzukommen."

Youngster Knauff stand am Freitag nicht auf dem Trainingsplatz, nachdem er gegen Betis bei einer gegnerischen Grätsche etwas in der Kniekehle abbekommen hatte. Glasner betont aber lieber das Positive: "Hätte jemand vor drei Monaten zu Ansgar Knauff gesagt: 'Du spielst jedes Spiel von Beginn an über 90 Minuten, stehst im Europa-League-Achtelfinale und bist Stammspieler in der Bundesliga.' Da hätte er gesagt: 'Wo kann ich unterschreiben? Ich spiele jeden Tag.' So muss der Junge das sehen. Das ist für ihn eine Auszeichnung, die er sich mit seinen Leistungen verdient hat. Man kann ja nicht herumjammern, dass man im grauen Bundesligaalltag Fußball spielen darf." Zumal die Eintracht in Leipzig keineswegs der graue Alltag erwartet, denn es gibt dort keinerlei Zuschauerbeschränkungen mehr. Glasner freut sich riesig auf die Kulisse: "Das wird zum ersten Mal seit ich weiß nicht wie langer Zeit ein volles Haus, und unsere Fans sind dabei."