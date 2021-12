Glasner: "Mit großem Herz den Sieg verteidigt"

So sahen die Trainer am 16. Bundesliga-Spieltag die Leistungen ihrer Teams ...

Borussia Dortmund - SpVgg Greuther Fürth 3:0 (1:0)

Marco Rose (Trainer Borussia Dortmund): "Wir haben drei Tore geschossen und keines bekommen. Die Leistung roch aber schon sehr nach harter Arbeit, damit sind wir nicht zufrieden. Wir hatten eine Menge Chancen, aber das Spiel war insgesamt zu unrund. Dann kam auch noch der Kopf dazu."

Stefan Leitl (Trainer SpVgg Greuther Fürth): "Es war ein verdienter BVB-Sieg. Meine Mannschaft war couragiert und diszipliniert, wir waren keine drei Tore schlechter. Wir haben ihnen Aufgaben gestellt und hatten selbst gute Umschaltmomente. Wirklich wütend bin ich, dass Jude Bellingham kurz vor der Pause keine Gelb-Rote Karte gesehen hat. Ich habe da das Empfinden, dass in der einen oder anderen Situation die Augen verschlossen werden."

Union Berlin - SC Freiburg 0:0

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Über 90 Minuten ist es ein verdienter Punkt für beide Mannschaften. Wir waren in der ersten Halbzeit vielleicht einen Tick besser. Es war ein intensives Spiel mit zwei taktisch disziplinierten Mannschaften. Ich freue mich über den Punkt, weil die Mannschaft es wirklich gut gemacht hat."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Es war ein intensives Spiel. In der ersten Halbzeit waren wir mit dem Ball zu unsicher, hatten zu einfache Ballverluste. Bei Union ist ein Punkt immer gut. Sie sind eine richtig gute Mannschaft. Ich bin zufrieden."

FC Augsburg - RB Leipzig 1:1 (0:1)

Markus Weinzierl (Trainer FC Augsburg): "In der ersten Halbzeit hatten wir zu viel Respekt, haben keinen Zugriff bekommen. In der zweiten Halbzeit waren wir mutiger. Wir freuen uns über den Punkt. In Fürth wollen wir jetzt nachlegen."

Domenico Tedesco (Trainer RB Leipzig): "Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht, wir hatten eine gute Struktur, haben uns eine Menge gute Torchancen erspielt. Da müssen wir einfach die Tore machen. Wenn du zur Halbzeit 2:0 führst, was möglich gewesen wäre, dann spielst du es in der zweiten Halbzeit ganz anders, dann verteidigst du es auch entspannter runter. So ist es natürlich enttäuschend, noch das Gegentor zu bekommen und mit nur einem Punkt nach Hause zu fahren."

Bayer Leverkusen - TSG Hoffenheim 2:2 (1:0)

Gerardo Seoane (Trainer Bayer Leverkusen): "Es war ein attraktives Spiel. Wir müssen uns vorwerfen lassen, dass wir aus den vielen Chancen nicht das 3:0 machen. Wir haben eine gute Leistung über die 90 Minuten gezeigt. Wir hatten durch schnelle Bälle auch die ein oder andere gute Chance. Wenn du in der 80. Minute 2:0 führst und das dann noch aus der Hand gibst, bist du natürlich enttäuscht."

Sebastian Hoeneß (Trainer TSG Hoffenheim): "Da stand Topspiel drauf, da war Topspiel drin. Wir haben zwar die erste Chance, ansonsten ging die erste Halbzeit an Leverkusen. In der zweiten Halbzeit hat es sich gedreht. Wir kommen gut aus der Halbzeit, haben zwei, drei gute Möglichkeiten. Dann schlägt Leverkusen im Stile einer Spitzenmannschaft zu. Dann stecken wir nicht auf und drehen das Spiel. Das macht mich stolz und glücklich."

Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt 2:3 (1:1)

Adi Hütter (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Es war eine unverdiente Niederlage. Ich habe eine Mannschaft gesehen, die in der ersten Halbzeit mindestens 2:0 führen muss - und dann bringen wir uns selbst in Bedrängnis. Nach dem 2:2 darf es dann nicht sein, dass wir postwendend das 2:3 bekommen. Am Ende haben wir leidenschaftlich gekämpft. Die Frankfurter dürfen sich auch bei Kevin Trapp bedanken."

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): "In der ersten Halbzeit haben wir uns sehr schwer getan, richtig ins Spiel zu kommen. Erst mit der Aktion kurz vor der Halbzeit sind wir zurück ins Spiel gekommen. Bei Gladbach hat das 1:1 Spuren hinterlassen. Am Ende haben wir mit großem Herz den Sieg verteidigt."

VfL Wolfsburg - 1. FC Köln 2:3 (1:1)

Florian Kohfeldt (Trainer VfL Wolfsburg): "Alle drei Tore hätten wir verhindern müssen. Das war einfach nicht gut von uns. In vielen Situationen haben wir zu kompliziert gespielt. Wir werden nicht ausgespielt, aber wir arbeiten in den Zweikämpfen nicht konsequent genug."

Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln): "Wir hatten eine gute Tiefe im Spiel. 22 Punkte sind gut, aber viel wichtiger ist, dass eine gute Moral in der Mannschaft steckt. Das konnte man während der Partie sehen. Florian Kohfeldt wünsche ich, dass er einfach in Ruhe weiterarbeiten kann."

Arminia Bielefeld - VfL Bochum 2:0 (0:0)

Frank Kramer (Trainer Arminia Bielefeld): "Zunächst möchte ich mich für meine Stimme entschuldigen, die liegt draußen auf dem Platz. Die Mannschaft hat einfach ein gutes Spiel gemacht. Sie war von Anfang an da und sehr präsent. Sie ist sehr intensiv gegangen und hat viele Abschlüsse gesucht. Die waren nicht immer sehr klar, aber trotzdem hat man gesehen, dass wir diesen Zug nach vorne haben."

Thomas Reis (Trainer VfL Bochum): "Glückwunsch an Frank und die Arminia. Ich glaube, dass ist mit einem Satz getan. Das war von uns absolut gar nix. Wir waren mental irgendwie nicht wach, es hat die geistige Frische gefehlt. Wir wussten, dass Arminia unter Druck steht und wollten die ersten Zweikämpfe gewinnen, vielleicht ein paar Nadelstiche setzen, das ist uns in keinster Weise gelungen."

FSV Mainz 05 - Hertha BSC 4:0 (2:0)

Bo Svensson (Trainer FSV Mainz 05): "Kompliment an meine Mannschaft. Wir haben das Spiel über die gesamte Dauer kontrolliert und hochverdient gewonnen. Wir haben das auf den Platz gebracht, was uns auszeichnet. Wir haben zu keinem Zeitpunkt nachgelassen."

Tayfun Korkut (Trainer Hertha BSC): "Wir haben in keinster Weise den ruhigen Ballbesitz hinbekommen, den wir uns gerade gegen diese Intensität vorgenommen haben. Das hat uns vor große Probleme gestellt. Es war ein absolut gebrauchter Abend für uns. Wir werden jetzt nicht alles schwarzsehen, sondern müssen schauen, wie wir die Köpfe wieder nach oben bekommen."

VfB Stuttgart - Bayern München 0:5 (0:1)

Pellegrino Matarazzo (Trainer VfB Stuttgart): "Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, auf Augenhöhe. Und wir hatten auch einen guten Start in die zweite, mit dem 0:2 aber leider den Faden verloren und zu viele Fehler gemacht für einen Gegner wie Bayern München. Sie haben das eiskalt bestraft. Es ist immer ärgerlich, wenn man verliert - doppelt ärgerlich, wenn man so hoch verliert. Aber so blöd es klingt: Es gibt viel Positives, was wir mitnehmen und woran wir wachsen können."

Julian Nagelsmann (Trainer Bayern München): "Wir haben immer eine Kiste Bier im Bus dabei, fahren aber relativ lange nach Hause. Ich habe eine schwache Blase, wenn ich Bier trinke, und gehe sehr ungern aufs Bus-Klo. Ich werde mir erst ab Odels- oder Adelshausen einen Schluck gönnen. Serge Gnabry hat es sehr, sehr gut gemacht. Er ist ein herausragender Spieler, der aktuell ein bisschen mit dem Rücken zu kämpfen hat und daher ein bisschen weniger Minuten hat als er verdient."