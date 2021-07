Glasner lobt Doppeltorschütze Hrustic: "Ajdin ist wahnsinnig ehrgeizig"

Nicht nur wegen seiner beiden Tore gegen Straßburg zählt Ajdin Hrustic zu den Gewinnern der bisherigen Vorbereitung. Der australische Nationalspieler überzeugt im zentralen defensiven Mittelfeld mit Übersicht und Technik - und erhöht damit spürbar den Konkurrenzkampf.

Als Hrustic im vergangenen September vom FC Groningen an den Main wechselte, stellte er sich als offensiver Mittelfeldspieler vor: "Ich bin eine Nummer 10. Aber ich kann auch auf der rechten und linken Seite spielen." Zehn Monate später scheint er allerdings in defensiverer Ausrichtung als Teil der Doppelsechs im 3-4-3 seine ideale Rolle gefunden zu haben. Hrustic zeichnen eine gute Spielübersicht, überdurchschnittliche Technik und sein starker linker Fuß aus. Die bisherigen Testspiele sollte man sicher nicht überbewerten, allerdings ist es unstrittig, dass er sich für mehr Einsatzzeiten empfahl. Vergangene Saison tauchte Hrustic lediglich einmal in der ersten Elf auf, als Joker kam er zehnmal in der Liga und einmal im DFB-Pokal zum Zug. Sein Talent ließ er zwar hier und da aufblitzen, unterm Strich unterliefen ihm aber noch zu viele Fehler. Mittlerweile wirkt er gefestigter, konstanter und auch körperlich robuster.

Der 25-Jährige scheint davon zu profitieren, wenn er als defensiver Mittelfeldakteur das Spiel tendenziell eher vor sich hat, in den bisherigen Testspielen zeigte er jedenfalls überzeugende Leistungen. Der Doppelpack gegen Straßburg dürfte ihm weiteres Selbstvertrauen geben. "Ich spiele da, wo mich der Trainer hinstellt", wiederholte er nach dem Spiel fast schon gebetsmühlenartig - und verwies auf seine Flexibilität. Den Anspruch, fortan regelmäßig in der Startelf zu stehen, erhebt er freilich noch nicht: "Du kannst dir nie sicher sein, es sei denn, du leistest wie Filip Kostic 15 bis 20 Assists. Aber ich gebe alles, was ich kann, und arbeite jeden Tag hart."

Generalprobe gegen St. Etienne als Fingerzeig?

Seine ärgsten Konkurrenten heißen Sebastian Rode und Djibril Sow, der nach der EM-Teilnahme mit der Schweiz erst in der neuen Woche in die Vorbereitung einsteigt. Auch der vergangene Saison an St. Pauli verliehene Rodrigo Zalazar hinterlässt bisher einen positiven Eindruck. Ob Makoto Hasebe von Trainer Oliver Glasner eher im Zentrum der Dreierabwehrkette oder auf der Sechs eingeplant wird, bleibt abzuwarten.

Die Generalprobe gegen St. Etienne am kommenden Samstag könnte einen Fingerzeig liefern, wie nah Hrustic tatsächlich an der ersten Elf dran ist. Glasner sieht die Entwicklung des variablen Mittelfeldspielers "sehr positiv" und lobt: "Ajdin ist wahninnig ehrgeizig und versucht, die Sachen, die wir ihm an die Hand geben, bestmöglich umzusetzen. Gegen Straßburg hat er das Spiel ein paarmal sehr gut verlagert, manchmal beschleunigt, manchmal gesichert, und er hat Zweikämpfe gewonnen. Das Sahnehäubchen ist, wenn er Tore aus dem Rückraum erzielt."