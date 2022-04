Glasner ist "schwer beeindruckt" und hat nur einen Kritikpunkt

Mit dem 2:1 bei West Ham hat Eintracht Frankfurt das Tor zum Europa-League-Finale aufgestoßen. In Euphorie verfiel die SGE allerdings nicht.

Oliver Glasner hatte nichts Überschwängliches in seiner Stimme. Da war nichts von Euphorie, keine Spur von einem Hochgefühl, auch kein Leuchten in den Augen. Frankfurts Trainer wusste ja, dass es auch mit diesen 90 Minuten, die jetzt gerade hinter ihm und seiner Mannschaft lagen, noch nicht geschafft ist. Dass die Eintracht eben noch nicht dort ist, wo sie hin will.

Was Glasner aber sagte, daraus ging sehr wohl hervor, wie groß der Stolz auf das ist, was seine Eintracht schon jetzt erreicht hat. "Was mich schwer beeindruckt hat, war, wie wir aus der Kabine gekommen sind", sagte Frankfurts Trainer, als er am späten Donnerstagabend im Medienraum des Londoner Olympiastadions auf dem Podium Platz genommen hatte.

"Wir spielen auswärts vor 60.000 und führen nach einer Minute 1:0", staunte Glasner und erinnerte dann ans Viertelfinale, als seine Mannschaft in Barcelona bereits in der 4. Minute in Führung gegangen war. In London war das Tor von Ansgar Knauff ein Auftakt nach Maß - alles, was dann folgte, war Leidenschaft pur.

Als Glasner nach dem Spiel davon sprach, dass das Einzige, was er zu bemängeln habe, die oftmals unnötigen Rückpässe zu Kevin Trapp seien, da war klar: Die Mannschaft hatte nicht nur ihren Fans imponiert, sondern auch ihrem Trainer.

Dennoch ließ Glasner in der Stunde des Erfolgs Sachlichkeit walten. "Es ist Halbzeit", betonte er, "wir werden das Spiel gut analysieren. Ich denke, West Ham wird es auch gut analysieren, und dann heißt es, nochmal eins draufzulegen, um unseren Finaltraum wirklich zu realisieren."

Schließlich soll Sevilla und nicht London die letzte Station der märchenhaften Frankfurter Europa-Tournee sein.