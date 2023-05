Glasner: "Ich hoffe, dass ich am 5. Juni richtig Kopfweh habe ..."

Eintracht-Kapitän Sebastian Rode konnte in dieser Woche noch nicht mit der Mannschaft trainieren und droht am Samstag im Heimspiel gegen den SC Freiburg auszufallen. An Alternativen mangelt es Trainer Oliver Glasner nicht, Jesper Lindström und Eric Junior Dina Ebimbe könnten einspringen.

Will sich mit einem Titel verabschieden: Oliver Glasner. IMAGO/Sven Simon