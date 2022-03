Glasner: "Ich bin da wie ein kleines Kind und freue mich wahnsinnig"

Die Vorfreude auf das Europa-League-Achtelfinale bei Real Betis Sevilla ist nicht nur bei den Fans und Spielern riesig, sondern auch bei Trainer Oliver Glasner.

Aus Sevilla berichtet Julian Franzke

War das 4:1 bei Hertha BSC die Trendwende oder nur ein Ausreißer? Schwer zu sagen. Für Zuversicht sorgt, dass in Ansgar Knauff, Filip Kostic, Jesper Lindström, Daichi Kamada und Rafael Borré alle fünf Offensivkräfte in Form von Assists oder Torerfolgen Selbstvertrauen tankten. Zudem scheint Martin Hinteregger sein Formtief überwunden zu haben. Der Faktor Selbstvertrauen ist nicht zu unterschätzen und könnte wie schon in der besten Saisonphase kurz vor Weihnachten den entscheidenden Unterschied zwischen Sieg oder Niederlage machen. "Das Spiel in Berlin hat uns Selbstvertrauen gegeben, das möchten wir natürlich mitnehmen", sagt Glasner.

Wie ist Betis drauf?

Der Tabellenfünfte der spanischen Liga wartet seit vier Pflichtspielen auf einen Sieg und musste mit dem 1:2 im Stadtderby beim FC Sevilla am vorletzten Spieltag sowie dem 1:3 gegen Atletico Madrid am vergangenen Sonntag zwei bittere Pillen in der Liga schlucken. Das 1:1 gegen Rayo Vallecano vor einer Woche reichte wiederum zum Einzug ins Pokalfinale (Hinspiel: 2:1). Nach bereits 16 Pflichtspielen in diesem Kalenderjahr - die Eintracht absolvierte in diesem Zeitraum lediglich acht Partien - wirkte die Mannschaft zuletzt nicht topfit und baute in der zweiten Hälfte gegen Atletico spürbar ab.

Wie ist Betis zu knacken?

Gegen Atletico hatte die Mannschaft große Probleme beim defensiven Umschalten, lief in zahlreiche Konter und wies in der Rückwärtsbewegung Tempodefizite auf. Innenverteidiger Victor Ruiz stellte sich als Schwachstelle heraus und sah bei allen drei Gegentreffern nicht gut aus. Möglich, dass er durch Edgar oder einen anderen Mitspieler ersetzt wird. Fußballerisch kann die Eintracht Betis nicht Paroli bieten. Sevillas durchschnittliche Passquote in der Liga liegt bei starken 81,5 Prozent, der Ballbesitz bei 54,1 Prozent. "Sie sind sehr ballsicher, haben nie Stress am Ball und mit Carvalho, Fekir, Joaquin oder Canales sehr viele erfahrene Spieler. Das ist eine sehr gute Mannschaft. Aber bei allem Respekt gibt es nur ein Ziel für uns: dass wir diese Runde weiterkommen", betont Glasner.

Betis verfügt über genügend individuelle Qualität, um sich aus Pressingsituationen spielerisch zu befreien und auch auf engem Raum fußballerische Lösungen zu finden. Die große Chance der Eintracht liegt im Umschalten nach Ballgewinn. Gelingt es, schnell hinter die Abwehrkette zu spielen, könnten Offensivkräfte wie Filip Kostic, Ansgar Knauff, Rafael Borré oder Jesper Lindström ihr Tempo ausspielen. Hinzu kommt: Die Eintracht ist hinter Bielefeld das laufstärkste Team der Bundesliga und weist im Ligavergleich jeweils die drittmeisten Sprints und intensiven Läufe auf. Es wäre keine Überraschung, wenn Frankfurt auch gegen Betis einen Fitnessvorteil hat. Vom Papier her ist Sevilla trotzdem der klare Favorit. Glasner fordert: "Wir brauchen eine sehr kompakte Defensive. Wir müssen immer wachsam sein, wenn Betis den Ball hat, immer wachsam sein in der Restverteidigung, weil sie speziell über ihre Flügel sehr gut umschalten können, und wir müssen sehr wachsam bei Standardsituationen sein." Auch vor gefährlichen Distanzschüssen, eine Betis-Spezialität, müsse sein Team auf der Hut sein.

Wer fällt aus?

Glasner muss auf keine Stammkraft verzichten, die zuletzt angeschlagenen Sebastian Rode und Danny da Costa waren am Mittwoch beim Abschlusstraining in Frankfurt dabei und saßen anschließend im Flieger. Nicht zur Verfügung stehen lediglich Ragnar Ache (Aufbautraining), Goncalo Paciencia (Gelbsperre) und Diant Ramaj (Meniskus-OP). Erik Durm und Stefan Ilsanker sind in der Europa League nicht spielberechtigt, für die Defensivkräfte wurden Ende Januar Knauff und Ache nachnominiert.

Was verändert Trainer Oliver Glasner?

Nach dem überzeugenden Sieg in Berlin gäbe es für den Coach normalerweise keinen Grund, größere Veränderungen vorzunehmen. Allerdings deutete Glasner an, das Team womöglich etwas defensiver auszurichten. "Wir haben in Berlin sehr offensiv gespielt, mit sehr offensiven Außen. Und wir erwarten Betis mit sehr offensiven Flügelspielern, die richtig gut im Eins-gegen-eins sind. Deshalb gibt es Überlegungen, ein bisschen defensiver zu agieren", erklärt der Trainer. Ob das auch mit personellen Veränderungen einhergeht, verriet er nicht. Denkbar wäre, Filip Kostic weiter vorne anstelle von Daichi Kamada aufzubieten und dafür den etatmäßigen Linksverteidiger Christopher Lenz aufzustellen. Rechts sind die gelernten Verteidiger Timothy Chandler und da Costa Alternativen zum offensiv veranlagten Knauff. Rode könnte im defensiven Mittelfeld Kristijan Jakic ersetzen. Mit seiner Erfahrung und Abgeklärtheit könnte der Kapitän gerade gegen eine spielerisch reife Mannschaft wie Betis zum wichtigen Faktor werden - solange ihn die Kräfte tragen. Laut Glasner ist Rode fit für die Startelf, eine Einsatzgarantie bedeutet das freilich nicht.

Wird Ansgar Knauff rechts zum Dauerbrenner?

Nach der tollen Leistung in Berlin hätte sich Knauff einen weiteren Einsatz in Startelf allemal verdient. Allerdings weist Glasner zu Recht darauf hin, dass die Ausrichtung mit Kostic und Knauff sehr offensiv ist. Eine sehr gute Abstimmung ist nötig, damit nicht beide gleichzeitig nach vorne rennen und dem Gegner Räume öffnen. Agieren sie diszipliniert und auch im Spiel gegen den Ball aufmerksam, dürften die offensiven Vorteile die möglichen Nachteile in der Defensive in vielen Spielen überwiegen. In Sevilla könnte Glasner das Wagnis aber zu groß sein. Mit Knauff und Kostic ist die Eintracht offensiv schwerer ausrechenbar, in Berlin liefen sogar mehr Angriffe über die rechte Seite, was ungewöhnlich ist. Von den gelernten Verteidigern Chandler, da Costa, Erik Durm und Almamy Toure überzeugte rechts keiner nachhaltig. Das bietet Knauff die Chance, sich mittelfristig festzuspielen. Der 20-Jährige sollte allerdings nicht mit Erwartungen überfrachtet werden, Leistungsschwankungen wären angesichts seines Alters und der geringen Erfahrungen in der Bundesliga völlig normal.

Die Frankfurter Fans werden ihre Mannschaft auch in Sevilla wieder unterstützen. imago images/Kessler-Sportfotografie

Wie viele Fans unterstützen die Eintracht in Sevilla?

Athen, Bordeaux, Charkiw, Lissabon, London, Mailand, Nikosia, Porto, Rom, Salzburg, Tel Aviv. Das Reiseprogramm der Eintracht im Europalpokal war in den vergangenen zehn Jahren voller Leckerbissen. Nun also Sevilla, eine der schönsten Perlen Europas, geschichtsträchtig und voller Lebensfreude. Kein Wunder, dass das 3000 Tickets umfassende Gästekontingent für das imposante Estadio Benito Villamarin (60.721 Plätze) hinten und vorne nicht reicht. Da es kein Problem war, sich über Betis mit Tickets zu versorgen, werden weit mehr Frankfurter erwartet, die meisten Schätzungen bewegen sich zwischen 5000 und 7000 Gästefans. Mit besseren Flugverbindungen wären es wohl noch mehr, viele Anhänger nehmen Umwege über Madrid, Malaga oder sogar Amsterdam in Kauf. Da es im Stadion keine größeren Coronabeschränkungen gibt, wird erstmals seit Ausbruch der Pandemie die gesamte Fanszene zurückkehren, inklusive Ultras, die das Frankfurter Waldstadion wegen der Einschränkungen bis zuletzt gemieden haben. "Frankfurt liebt Europa, liebt die Europa League, das spürt man. Diese Freude und Euphorie steckt an", frohlockt Glasner. Die Vorfreude war dem 47-Jährigen auf der Pressekonferenz am Dienstagabend deutlich anzumerken: "Ich bin da wie ein kleines Kind, freue mich wahnsinnig und bin sehr dankbar, dass ich das hautnah miterleben darf. Ich werde diesen Abend genießen, und möchte, dass das auch die Spieler genießen."