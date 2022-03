Glasner hofft auf den "kleinen Gruß nach oben"

Nach Siegen gegen Hertha BSC und Betis Sevilla will Eintracht Frankfurts Coach Oliver Glasner gegen Bochum den dritten Erfolg in Serie einfahren. Er hofft auf den Lerneffekt aus dem Hinspiel und plant nur dosierte Veränderungen in der Startelf.

Oliver Glasner musste deutlich werden. "Auf abwarten, zögern und rumeiern hab ich keinen Bock", sagte der Trainer von Eintracht Frankfurt am Freitagmittag angesprochen auf die Frage, welche Ziele er mit den Hessen in dieser Saison noch anpeile. Er stellte klar: "Wie viele Ligaspiele haben wir noch? Neun. Also möchte ich 27 Punkte." Jedes Spiel ein Sieg - das klappte in dieser Saison natürlich nicht, aber der Österreicher sieht seine Mannschaft nach dem 2:1 im Europa-League-Hinspiel bei Betis und dem 3:0 bei Hertha BSC auf einem guten Weg. "Nach dem Spiel gegen den FC Bayern habe ich gesagt, dass wir die Talsohle durchschritten haben. Das haben wir in Berlin und Sevilla gezeigt", sieht sich Glasner bestätigt.

Am Sonntagabend muss die Eintracht nun gegen den VfL Bochum nachlegen (Anpfiff 17.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Doch die Erfahrungen mit dem Team von Trainer Thomas Reis nach Europapokal-Partien sind schlecht: In der Hinrunde gab es nach einem 3:1-Sieg gegen Piräus in Bochum eine 0:2-Niederlage. "Sie sind nicht zu Unrecht in einer ähnlichen Tabellenregion wie wir", findet Glasner, der mit den Adlerträgern auf Platz zehn nur zwei Zähler vor dem Aufsteiger auf Rang elf steht. Deswegen baut er auf den Lerneffekt bei seinen Profis: "Man kann einmal gegen eine geschlossene Tür laufen. Aber es wäre klug, sie beim zweiten Mal zu öffnen", fordert Glasner.

Eine "Totalrotation" schließt der SGE-Coach derweil aus, damit habe er schlechte Erfahrungen gemacht. Personell könnte sich aber durchaus etwas ändern. Wer müde ist, könnte eine Pause erhalten. Aber da abgesehen von Stürmer Ragnar Ache (Aufbautraining nach Muskelfaserriss) nur Rechtsverteidiger Danny da Costa fraglich ist, kann Glasner seine Möglichkeiten ausschöpfen. Bei da Costa meldete sich zuletzt erneut das lädierte Schambein, er trainierte am Freitag auch nicht mit dem Rest des Teams. Kapitän Sebastian Rode sei dagegen "voll einsatzfähig".

Ein Erfolg gegen Bochum wäre der dritte Sieg in Serie - und das trauen sich die Frankfurter "voll zu", betont deren Cheftrainer. Dabei soll auch die Kulisse helfen: Im Deutsche-Bank-Park sind wieder 25.000 Zuschauer zugelassen. Anlässlich des Todes von Eintracht-Ikone Jürgen Grabowski wird es dann auch eine Schweigeminute geben, die Hausherren laufen mit Trauerflor auf. "Vielleicht können wir mit einem Sieg einen kleinen Gruß nach oben schicken", hofft Glasner.