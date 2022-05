Glasner: "Ganz Europa kann sich auf dieses Finale freuen"

Die Eintracht sieht sich gut gerüstet für das Europa-League-Finale gegen die Glasgow Rangers - personell, aber auch mental. Wie schon im Halbfinale gegen West Ham United sehen die Hessen ihre Chancen vor allem in einem variablen Spiel und einer cleveren Besetzung der Zwischenräume.

Aus Sevilla berichtet Julian Franzke

Die Völkerwanderung hat begonnen. Über 30 Flieger heben am Dienstag und Mittwoch von Frankfurt nach Sevilla ab. Abertausende weitere Fans nehmen teils die kuriosesten Flugrouten auf sich, um am Mittwochabend im Stadion oder zumindest in der Stadt dabei zu sein, wenn die Eintracht vielleicht ihren größten Erfolg seit dem UEFA-Cup-Sieg 1980 feiert. Die Spieler wie auch Trainer Oliver Glasner stehen vor dem größten Spiel ihrer bisherigen Karriere. "Wir sind bereit für das Finale und fühlen uns in einem super Zustand", betont der Coach und spricht von einer "guten Mischung aus Konzentration, Fokus und Lockerheit".

Wie kann Frankfurt die Rangers knacken? "Wir müssen auf unsere Stärken und Qualitäten schauen, denn nur damit können wir das Spiel gewinnen. Mit totaler Überzeugung, dem totalen Willen und Fokus, aber auch mit Lockerheit", erklärt Glasner. Der 47-Jährige weiß: "Das Entscheidende wird sein, unsere Stärken auf den Platz zu bekommen: schnell, mutig, aggressiv zu spielen und defensiv konsequent." Sportvorstand Markus Krösche sieht "viele Parallelen zu West Ham". Gegen die robusten Schotten fordert der Sportvorstand "dynamische Positionswechsel", um in den gegnerischen Reihen "Unordnung" zu stiften und Räume zu öffnen. "Sie spielen oft Mann auf Mann, praktisch Manndeckung. Das habe ich so auf internationalem Niveau selten gesehen", schildert der 41-Jährige im Gespräch mit dem kicker seine Beobachtungen. Glasner ergänzt: "In den Zweikämpfen sind sie sehr robust. Sie zeigen eine große Bereitschaft, die Wege zurückzumachen, wenn sie den Ball verlieren."

Hohe Temperaturen könnten fußballerisch bessere Eintracht in die Karten spielen

Für die Eintracht wird es einerseits darum gehen, im Spiel gegen den Ball mit dem gleichen Feuer zu verteidigen wie die kampfstarken Rangers, sich in Ballbesitz durch ein gutes Positionsspiel den Zweikämpfen aber möglichst oft zu entziehen. "Ähnlich wie gegen West Ham wird es wichtig sein, dass wir in den Zwischenräumen beweglich sind", erklärt Krösche. Dort haben Spieler wie Daichi Kamada oder auch der gerne zwischen den Linien schwimmende Stürmer Rafael Borré ihre großen Stärken. "Mit unserer Geschwindigkeit und Beweglichkeit können wir uns in der Offensive Vorteile verschaffen", sagt Krösche. Es liegt auf der Hand: Wer groß und robust ist, hat gegen wendige Spieler oft Probleme, solange flach und flink gespielt wird. Fußballerisch ist die Eintracht den Rangers überlegen. Schafft sie es, Ball und Gegner laufen zu lassen, könnte das auch mit Blick auf die hohen Temperaturen - beim Anpfiff um 21 Uhr wird es noch etwa 30 Grad warm sein - ein kleiner Vorteil sein.

Lindström absolviert komplettes Abschlusstraining

Bei der Platzbegehung am frühen Dienstagabend bekamen die Spieler schon mal eine Idee davon, welche Hitzeschlacht sie erwartet. Ungeachtet dessen erwartet Glasner ein packendes Endspiel: "Beide Mannschaften zeichnet aus, dass sie mit großer Leidenschaft, großer Unterstützung und großer Begeisterung spielen. Deswegen kann sich ganz Europa auf dieses Finale freuen." Personell kann der Trainer nahezu aus dem Vollen schöpfen, lediglich Martin Hinteregger (Muskelverletzung) fällt aus. Jesper Lindström absolvierte nach seiner in London erlittenen Oberschenkelzerrung das komplette Abschlusstraining und könnte für Jens Petter Hauge in die erste Elf rücken, festlegen wollte sich Glasner auf der Pressekonferenz am Dienstagabend aber noch nicht.

Auch finanziell ist das Endspiel von größter Bedeutung. In dieser Saison erwirtschaftete die Eintracht in der Europa League laut Vorstandssprecher Axel Hellmann einen Bruttoumsatz in Höhe von 22 bis 25 Millionen Euro. Ein Sieg gegen die Rangers würde auf einen Schlag mehr bringen. Es geht nicht nur um die von der UEFA ausgeschüttete Siegprämie (4 Millionen Euro) und die Prämie für die Teilnahme am Supercup gegen den Gewinner der Champions League (3,5 Mio.), als Sieger würde Frankfurt 2022/23 auch in der Königsklasse antreten. Allein das Startgeld in diesem Wettbewerb beträgt 15,64 Millionen Euro, hinzu kämen weitere Millionen aus dem Marktpool der UEFA sowie die Einnahmen aus mindestens drei ausverkauften Heimspielen. Alles in allem stehen gegen die Rangers also über 30 Millionen Euro auf dem Spiel - ohne dabei auch nur einen Sieg in der Champions League einzukalkulieren. Allerdings sollten sich die Spieler von derlei Gedanken freimachen, um nicht zu verkrampfen - damit sie am Donnerstag auf dem Frankfurter Römer ihren Fans den Pokal präsentieren können. Dann wären in Frankfurt weit über 100.000 Fans auf den Beinen und würden die Party ihres Lebens feiern.