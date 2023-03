Glasner fühlt Wertschätzung - und kontert Krösche

Der erfolgreiche gemeinsame Weg soll in eine baldige vorzeitige Vertragsverlängerung von Eintracht-Coach Oliver Glasner münden. Ungeachtet der Tatsache, dass der Trainer und Boss Markus Krösche gerne auch mal kontrovers diskutieren. In diesen Tagen sogar öffentlich.

Die entscheidende Phase der laufenden Saison ist zwar gerade erst angebrochen. Dass der Klub sich sportlich auf dem richtigen Weg befindet, steht für die Verantwortlichen der Frankfurter Eintracht aber grundsätzlich längst fest. Dokumentiert wurde das vom Vorstand jüngst durchs Angebot an Trainer Oliver Glasner, seinen aktuell immerhin noch bis Sommer 2024 laufenden Vertrag schon jetzt vorzeitig um zwei weitere Spielzeiten bis 2026 zu verlängern. "Wir wollen sehr gerne langfristig mit dem Trainer zusammenarbeiten", bestätigt Sportvorstand Markus Krösche.

Im Rahmen der Spieltagspressekonferenz vor der Partie gegen den VfB Stuttgart äußerte sich am Donnerstag erstmals auch Glasner zu der bemerkenswert früh publik gewordenen Offerte: "Ich freue mich darüber, sehe es als Auszeichnung und Anerkennung für unsere Arbeit hier im gesamten Trainerteam", erklärte der Österreicher. Von einer schnellen Entscheidung sei indes nicht auszugehen: "Wir haben nicht den Riesendruck, werden das alles in Ruhe besprechen." Frühestens, so der Coach, ab der Ende März anstehenden Länderspielpause.

"Ich denke, dass wir uns sogar etwas leichter tun gegen Mannschaften, die sich zurückziehen" Oliver Glasner

Die Deutung, Glasner selbst wolle noch eine gewisse Entwicklung bei der Kaderzusammenstellung abwarten, ist allgemein verbreitet. Zugleich lieferte der 48-Jährige einen weiteren Beleg für die Beobachtung, dass er und sein direkter Vorgesetzter Krösche längst nicht immer deckungsgleiche Ansichten pflegen. Sehr wohl auch in elementaren sportlichen Einschätzungen. Spielerisch stecke die Eintracht derzeit in einem "Transformationsprozess", analysierte Krösche kürzlich. Das Team müsse sich im Spiel mit dem Ball gegen tieferstehende Mannschaften weiterentwickeln, das sei "die Königsdisziplin". Paradebeispiel: Das 0:3 Mitte Februar beim 1. FC Köln.

Diese Einschätzung konterte Glasner nun ausdrücklich und wohl kaum unbeabsichtigt: "Ich habe keine tiefstehenden Gegner gesehen, auch nicht in Köln", formulierte der Fußballlehrer. "Ich denke, dass wir uns sogar etwas leichter tun gegen Mannschaften, die sich etwas zurückziehen als gegen die, die uns sehr, sehr hoch attackieren." Die angesprochene "Problematik sehe ich keinesfalls". Bei zehn Pflichtspielen im laufenden Kalenderjahr sei schließlich nur in Köln und gegen Neapel (0:2) kein Treffer gelungen. Sein Fazit bezüglich einer vermeintlichen Berechenbarkeit der Offensive: "Wenn ich die Ergebnisse sehe, scheint es, dass wir zumindest dieses Thema gut hinter uns gelassen haben." Eine Formulierung, die nahelegt: Die gravierenderen Probleme sieht Glasner mit Blick auf die Defensive.

Schnellverfahren gegen Fan-Ausschluss ohne realistische Erfolgsaussichten

Neue Details berichtete derweil Vorstandsmitglied Philipp Reschke zum Fan-Ausschluss in Neapel am 15. März. Die auf Beschluss des italienischen Innenministeriums von der Präfektur Neapel erlassene Verfügung liegt der Eintracht inzwischen vor. Neue inhaltliche Erkenntnisse ergeben sich daraus nicht. Man werde nun mit Anwälten "per einstweiliger Verfügung im Schnellverfahren dagegen vorgehen", kündigt Reschke an, bescheinigt dieser Maßnahme freilich selbst einen "eher symbolischen" Charakter. Bemühungen um Schadensersatz, u.a. für die Kosten von Reisestornierungen, werden folgen. Um diese geltend zu machen, sei aber von einem Zeithorizont "von zwei bis drei Jahren" auszugehen.