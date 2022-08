Glasner: "Es ist nicht so einfach in der Bundesliga"

Am Wochenende steht der 3. Bundesliga-Spieltag auf dem Programm, gleich fünf Partien standen am Samstagnachmittag an. Die Trainerstimmen.

Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln 1:1 (0:0)

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): "Es ist nicht so einfach in der Bundesliga. Jeder Spieltag ist umkämpft, heute waren wir knapp dran. Es sind Kleinigkeiten, die fehlen. Ich kann mit diesem Unentschieden leben. Das war für mich ein klarer Schritt nach vorne. Mit einem Abseitstor steht ein 1:1, das ist in der Summe enttäuschend."

Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln): "Aus unserer Sicht war das ein gutes Spiel. Die Jungs haben alles rausgehauen. Mit dem Schuss, den Jan macht, holen wir einen Punkt. Fakt ist, dass es eine Abseitssituation war. Wenn das Tor nicht gezählt hätte, hätten wir uns nicht beschweren können. Ob glücklich oder nicht glücklich, ist nicht immer entscheidend. Wir wissen, dass wir in der einen oder anderen Situation das Quäntchen hatten."

Borussia Mönchengladbach - Hertha BSC 1:0

Daniel Farke (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Ich bin mit dem 1:0 brutal zufrieden. Wir haben gegen eine kompakte Berliner Mannschaft sehr viel kreiert. Offensiv zwischen den Reihen war es nicht so gut. Für uns ist jeder Punkt Gold wert."

Sandro Schwarz (Trainer Hertha BSC): "Wir haben sehr ordentlich gespielt und hatten viele Chancen. Wir haben unglücklich verloren. Wir waren sehr mutig und haben alles ausgeschöpft. Auf dieser Leistung gilt es aufzubauen. Dann kommen auch die Ergebnisse."

Borussia Dortmund - Werder Bremen 2:3

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): "Wir reden von einer verdienten Niederlage. Trotzdem ist es brutal ärgerlich, wenn du bis zur 88. Minute 2:0 vorne liegst. Wir mussten viel verteidigen und haben viele Chancen zugelassen. Trotz schwacher Leistung musst du das Spiel gewinnen."

Ole Werner (Trainer Werder Bremen): "Es war ein turbulentes Spiel mit dem besseren Ende für uns. Da ist am Ende natürlich auch etwas Glück dabei. Über 90 Minuten war es nicht unverdient. Wir waren in der Spielanlage sehr klar. Die letzten Minuten waren pure Emotionen, das war Wahnsinn. Das ist rational nicht zu erklären."

Bayer Leverkusen - TSG Hoffenheim 0:3

Gerardo Seoane (Trainer Bayer Leverkusen): "Die Niederlage geht absolut in Ordnung. Wir haben zu viele Fehler in der Vorwärtsbewegung gemacht, zusätzlich haben die Zweikampfhärte und der richtige Biss gefehlt. Man hat heute den Unterschied gesehen zwischen einer Mannschaft, die verunsichert und einer, die selbstbewusst ist. Fußball lebt vom Gemütszustand. Es ist ein schwieriger Moment für uns als Klub und für mich persönlich. Wir sitzen alle im gleichen Boot, das ist jetzt wichtig: Selbstkritik üben, zusammenstehen, nach vorne schauen."

Andre Breitenreiter (Trainer TSG Hoffenheim): "Wir waren von Beginn an sehr gut im Spiel, der Sieg ist hochverdient. Wir wollten Leverkusen nicht ins Spiel kommen lassen, damit sie in ihrem aktuellen Stressmoment keine neue Euphorie entfachen können. Ich werde mich jetzt nicht in Superlativen äußern. Wir befinden uns in einem Prozess und sind auf einem guten Weg. Wenn wir so weitermachen, dann werden wir weitere Erfolgserlebnisse haben."

VfB Stuttgart - SC Freiburg 0:1

Pellegrino Matarazzo (Trainer VfB Stuttgart): "Wir sind gut bis sehr gut reingekommen. Der erste Fehler wurde bestraft. Wir haben Zeit gebraucht, unsere Linie zu finden. Wir haben uns stabilisiert und eine dominante zweite Halbzeit gespielt. Wir haben uns nicht belohnen können, das ist sehr bitter. Wir müssen den Frust abhaken und Richtung Köln blicken."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Die erste Halbzeit war einigermaßen ausgeglichen, wir haben mit der ersten Aktion das 1:0 gemacht. In der zweiten Halbzeit war der VfB besser als wir. Wir haben die Bälle nicht mehr festmachen können, waren zu behäbig. Für uns ist so ein Sieg nicht typisch, das können wir eigentlich gar nicht."

FC Augsburg - 1. FSV Mainz 05 1:2

Enrico Maaßen (Trainer FC Augsburg): "Glückwunsch an Mainz für den am Ende auch verdienten Sieg. Wir sind natürlich brutal enttäuscht, wenn du in der 93. Minute das Spiel verlierst. Nach dem unglücklichen Tor in der ersten Halbzeit, wo Onisiwo klar der Ball auf den Oberarm fällt, sind wir gut zurückgekommen, haben ein tolles Tor zum 1:1 geschossen. In der zweiten Halbzeit haben wir uns zu wenig Torchancen erarbeitet. Dennoch ist es am Ende unglücklich, so zu verlieren. Der Ball liegt nicht beim Eckball, er rollt, das ist ein irreguläres Tor. Wir müssen das natürlich trotzdem besser und schneller verteidigen. Wir müssen den Mund abputzen und selbstkritisch sein."

Bo Svensson (Trainer FSV Mainz 05): "Es war eine sehr ausgeglichene erste Halbzeit, es gab zwei Torchancen, beide wurden genutzt, das Ergebnis war gerecht zur Halbzeit. In der zweiten Halbzeit waren wir besser, haben uns mehr Torchancen erspielt und das Spiel fand meistens in der Hälfte der Augsburger statt. Dass wir am Ende das Tor machen, war glücklich, aber durch die Leistung in der zweiten Halbzeit hatten wir es verdient zu gewinnen."

VfL Wolfsburg - Schalke 04 0:0

Niko Kovac (Trainer VfL Wolfsburg): "Keine Tore, kein Sieg - so ist es leider im Fußball. Wir hatten genügend gute Chancen, müssen aber mit dem Punkt leben, auch wenn wir meiner Meinung nach eher drei verdient gehabt hätten."

Frank Kramer (Trainer Schalke 04): "Wir nehmen diesen Teilerfolg gerne mit. In der ersten Halbzeit haben wir ein gutes Spiel gezeigt, waren sehr stabil, haben sehr klar gespielt und unsere Möglichkeiten gesucht. Mit der Elfmetersituation hatten wir die Chance, in Führung zu gehen, die haben wir leider nicht genutzt."

Union Berlin - RB Leipzig 2:1

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Wir wussten, dass wir sehr kompakt stehen und leidenschaftlich verteidigen müssen. Das hat die Mannschaft gut umgesetzt. Wir hatten auch das nötige Glück. Das braucht man gegen eine solche Top-Mannschaft wie Leipzig."

Domenico Tedesco (Trainer RB Leipzig): "Wir sind gut ins Spiel gekommen. Wir hatten einen guten und stabilen Ballbesitz, kurz vor dem Gegentor kam ein Bruch rein. Wir haben 20 Minuten gepennt, die waren am Ende fatal. Am Ende haben wir nochmal alles versucht."