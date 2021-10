Glasner erklärt, was Frankfurt "am meisten fehlt"

Die Eintracht will den Schwung aus der Europa League mit ins Auswärtsspiel beim VfL Bochum nehmen. Personell gibt es allerdings einige Fragezeichen - muss Trainer Oliver Glasner seine erfolgreiche Elf umbauen?

Bochum war für die Eintracht in der Vergangenheit kein gutes Pflaster. Nur vier von 30 Auswärtsspielen in der Bundesliga konnten die Hessen beim VfL gewinnen (acht Remis, 18 Niederlagen). Überhaupt holte Bochum gegen keinen anderen Bundesligisten mehr Dreier als gegen die SGE: 23 Siege in 60 Duellen (15 Unentschieden, 22 Niederlagen). Auch wenn diese Zahlen für die aktuelle Ausgangslage nullkommanull bedeuten, muss die Eintracht die Partie genauso ernsthaft angehen wie das Duell gegen Piräus - andernfalls könnte es nicht nur auf dem Rasen, sondern auch tabellarisch richtig ungemütlich werden.

Glasner sieht nach dem formidablen Auftritt in der Europa League eher eine "Herausforderung für den Kopf als für den Körper" und mahnt: "Wenn du mit 95 Prozent in ein Bundesligaspiel gehst, verlässt du den Platz als Verlierer." Der Coach spricht von einem "hochmotivierten Gegner vor ausverkauftem Haus" und warnt vor den "pfeilschnellen Flügelspielern" des VfL.

Offen ist, auf welches Personal er zurückgreifen kann. "Es kann schon sein, dass der eine oder andere nicht zur Verfügung steht", meint Glasner. Makoto Hasebe, Tuta, Almamy Toure und Djibril Sow hatten nach dem Spiel und am Freitag leichte muskuläre Probleme. "Wenn einer so müde ist, dass er nicht bei 100 Prozent ist, wird ein frischer Spieler kommen. Wir müssen vorausblicken, um keine Verletzung zu riskieren", sagt der Coach. Klarer sehen wird er allerdings erst nach dem Abschlusstraining am Samstag.

In ihrer Entwicklung sei die Mannschaft "in allen Bereichen in der richtigen Richtung unterwegs", findet Glasner, stellt aber auch fest: "Was uns am meisten fehlt, ist Konstanz - über 90 Minuten und über mehrere Spieltage." Das moniert auch Kapitän Sebastian Rode. "Wir müssen mehr Konstanz reinbekommen und die Leistung gegen Piräus als Maßstab für die kommenden Spiele nehmen", fordert der Mittelfeldspieler. Er ahnt: "Für Bochum ist jedes Spiel in der Bundesliga ein absolutes Highlight. Da erwartet uns ein heißer Kampf, den wir als Mannschaft annehmen müssen."