Glasner entschuldigt sich - und sagt, was die Eintracht aus ihm gemacht hat

Seinen Humor hat Oliver Glasner auch nach turbulenten Tagen und der beschlossenen Trennung von Eintracht Frankfurt nicht verloren. In den verbleibenden knapp drei Wochen ordnet er dem Ziel Europa alles unter.

Die nächste Pressekonferenz - diesmal mit ruhigeren Tönen: Oliver Glasner am Donnerstag in Frankfurt. picture alliance/dpa

Mainz, Schalke, Freiburg und das Pokalfinale gegen RB Leipzig. So lautet der Fahrplan für Eintracht Frankfurt und Oliver Glasner. Um das Saisonfinale möglichst erfolgreich bestreiten zu können, hat sich der Trainer einen Plan zurechtgelegt. "Ich bin jetzt im Tunnel. Alles, was vor dem Tunnel war, interessiert mich überhaupt nicht. Ich schaue nicht nach links oder rechts, da sehe ich sowieso nichts. Es gibt zwei Ausfahrten aus dem Tunnel. Eine führt nach Europa, eine nicht. Mein Fokus gilt ausschließlich, die Ausfahrt Europa zu erwischen", erklärte der 48-Jährige bei der Pressekonferenz am Donnerstag, seinem ersten Auftritt seit Bekanntgabe der Trennung in diesem Sommer.

Anzusehen war ihm nicht, wie nahe ihm die vergangenen Tage gegangen sind. Glasner präsentierte sich souverän, optimistisch und zukunftsorientiert. In die Vergangenheit wollte er zum jetzigen Zeitpunkt nicht schauen, über das Geschehene nicht reden. Nur eine Sache lag ihm noch auf dem Herzen: eine Entschuldigung bei dem Journalisten, den er auf der Pressekonferenz nach dem Hoffenheim-Spiel angegangen war. "Ich möchte mich gleich zu Beginn für den Tonfall beim letzten Mal entschuldigen, zum Inhalt stehe ich weiterhin", betonte Glasner.

Oliver Glasner wird Oliver Glasner bleiben. Oliver Glasner

Den Rückhalt der Fans, dem darf sich Glasner trotz allem im Saisonfinale sicher sein. Der Großteil der Anhänger reagierte mit Unverständnis auf die Entscheidung des Klubs und hat in Manager Markus Krösche den Buhmann für die sportliche Miesere ausgemacht. Doch all das, ob positive oder negative Resonanz zu seiner Person, will Glasner ausblenden. Stichwort Tunnel. "Ich versuche mich medial auszuklingen. Auch wenn man sagt, das tangiert mich nicht. Alles, was man liest, was man mitbekommt, hat irgendwo einen Einfluss. Dem Ziel Europa werde ich alles unterordnen und daher versuchen, ganz wenig mitzubekommen", kündigte der Österreicher an.

Die Emotionen und die Gedanken daran, dass es die letzten vier Spiele als Trainer der Eintracht sind, nimmt Glasner ganz bewusst mit in seinen Tunnel. "Ich bin ja gekommen als Langweiler und gehe als hochemotionaler Typ", sagte er schmunzelnd. "Das haben zwei Jahre Eintracht Frankfurt aus mir gemacht. Ansonsten wird Oliver Glasner Oliver Glasner bleiben. Er hat sicherlich die ein oder andere Stärke, aber hat auch die ein oder andere Schwäche. Ich kann und werde mich nicht verbiegen. Ein Stück weit emotionaler hat mich die Eintracht gemacht."

Genau genommen hat der Tunnel ja drei Ausfahrten: Europa über die Liga, Europa über den Pokal oder eben die enttäuschende Leerfahrt. Für den ersten Weg steht am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Mainz 05 ein vorentscheidendes Duell an. Zwei Punkte liegt die SGE drei Spieltage vor Schluss hinter dem rheinhessischen Nachbarn. "Dieses Spiel ist ganz, ganz wichtig, weil wir die Möglichkeiten haben, einen Konkurrenten aus eigener Kraft zu überholen", weiß Glasner.

Dann wäre die Eintracht Achter. Mindestens einen weiteren Kontrahenten für die Conference League, besser zwei für die Europa League, müsste Frankfurt dann noch hinter sich lassen. Der Rückstand auf Wolfsburg beträgt derzeit drei Punkte, der auf Leverkusen fünf. "Leverkusen spielt noch die beiden Europa-League-Halbfinals. Wir wissen aus eigener Erfahrung, dass das nicht nur körperlich, sondern auch mental sehr kräftezehrend sein kann. Deswegen denke ich, dass wir noch alle Möglichkeiten haben", so Glasner.

Glasner am Samstag gesperrt: "Es wir anstrengender als sonst"

Das bevorstehende Heimspiel dürfte für Glasner gleich mal der härteste der verbleibenden Spieltage werden. Nach seiner Roten Karte gegen Hoffenheim darf er nicht auf der Trainerbank Platz nehmen und im Zeitraum von einer halben Stunde vor und nach dem Spiel keinen Kontakt zur Mannschaft haben. Co-Trainer Michael Angerschmid wird ihn vertreten.

"Irgendwo in einer Loge werde ich das Spiel ganz nervös verfolgen. Es ist als Trainer sowieso schon schwer, weil du nur wenig Einfluss nehmen kannst, aber zumindest in der Halbzeit. Jetzt bist du halt 90 Minuten Passagier. Es wird anstrengender als sonst", erzählte Glasner. Um das Nervenkostüm des Trainers nicht allzu sehr zu strapazieren, sollte die Serie von jetzt zehn sieglosen Spielen ein Ende finden.