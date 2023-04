Glasner: "Eine grandiose Halbzeit"

So sahen es die Trainer…

Eintracht Frankfurt - Union Berlin 2:0 (2:0)

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): "Wir haben eine grandiose erste Halbzeit gespielt. In der zweiten haben wir es dann ein bisschen zu sehr verwaltet. Aber es war ein toller Auftritt. Ich freue mich sehr, dass wir heute ins Halbfinale eingezogen sind. Für uns war es auch wichtig, hinten die Null zu halten. Ein Sieg tut uns jetzt sehr gut, die Jungs haben heute eine tolle Visitenkarte abgegeben."

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Wenn du zwei solche Tore in den ersten 15 Minuten bekommst, hat das natürlich Auswirkungen. Man hat die ganze Halbzeit gesehen, dass wir verunsichert waren. In der zweiten waren wir dann wie ausgewechselt. Ich muss aber auch sagen: Frankfurt hat es in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt."