Glasner: "Ein klarer Elfmeter und eine Rote Karte"

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 1:2 (1:1)

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): "Wir müssen die Schuld bei uns selber suchen. Wir haben speziell in der zweiten Halbzeit zu viele Chancen ausgelassen. Wir haben die nötige Ruhe im Abschluss nicht gezeigt. Es war eine bittere Niederlage. Ich bin enttäuscht über das Ergebnis, aber glücklich mit dem Auftritt."

Oliver Glasner zur Elfmeterszene ohne VAR-Eingriff (bei Sky): "Ich habe die Bilder gesehen und es war ein klarer Elfmeter und eine Rote Karte, weil es kein Vergehen im Kampf um den Ball war. Ich finde, die Schiedsrichter sind dann die Ärmsten. Er wartet auf das Zeichen vom VAR, das kommt nicht. Schade, es ist nicht das erste Mal. Wenn er das Fernsehbild nicht hat, braucht man ihn nicht mehr."

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): "Wir sind sehr zufrieden mit dem Sieg. Es war kein richtig gutes Spiel, es war ein harter Kampf. Hier werden nicht viele Mannschaften gewinnen. Es war ein glücklicher Sieg, aber er war geil."

Bayern München - FSV Mainz 6:2 (3:1)



Julian Nagelsmann (Trainer Bayern München): "Großes Kompliment, was die Mannschaft da gerade abreißt alle drei Tage. Es macht viel Spaß, da zuzuschauen, es ist eine Mischung aus Qualität und Einstellung. Größtes Kompliment, das ist außergewöhnlich gerade."

Bo Svensson (Trainer FSV Mainz): "Glückwunsch an Julian und den FC Bayern zum auch in dieser Höhe verdienten Sieg. Ich glaube, dass wir es in der ersten Halbzeit ganz gut gemacht haben. In der zweiten Halbzeit haben wir es nicht gut gemacht. Es hat alles gefehlt. Es war keine gute Haltung in der zweiten Halbzeit, das hat mir nicht gefallen."

RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen 2:0 (1:0)



Marco Rose (Trainer RB Leipzig): "Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ich glaube, es war insgesamt heute kein spielerischer Leckerbissen. Das war auch nicht zu erwarten, weil beide Mannschaften ein enges Programm haben, dennoch haben beide den Kampf auf ihre Art und Weise angenommen und ein intensives Spiel daraus gemacht."

Xabi Alonso (Trainer Bayer 04 Leverkusen): "Die zweite Halbzeit war anders. Wir hatten zwar nicht so viele Chancen, aber ich hatte das Gefühl, wir müssen weitermachen, um diese Chancen zu haben. Wir wissen jedoch, wie gut Leipzig ist, sie brauchen nur einen Fehler von uns, um das zweite Tor zu schießen. Danach war es sehr, sehr schwer."

VfB Stuttgart - FC Augsburg 2:1 (1:1)



Michael Wimmer (Trainer VfB Stuttgart): "Wir sind unglaublich schlecht ins Spiel reingekommen. Wir hatten uns viel vorgenommen, wollten aggressiv sein und trotzdem kriegen wir nach fünf Minuten das 1:0. Das 1:1 zur Halbzeit war verdient. Nach der Pause bekommen wir wieder gar keinen Zugriff, Augsburg war in dieser Phase klar besser. Ab der 65. haben wir es dann richtig gut gespielt und uns viele Torchancen herausgespielt. So war es dann zum Schluss auch ein verdienter Sieg für uns."

Enrico Maaßen (Trainer FC Augsburg): "Ich glaube, dass wir sehr gut ins Spiel gekommen sind. Ich fand, dass wir zum Ende der ersten Halbzeit die aktivere Mannschaft waren und auch sehr gut aus der Kabine gekommen sind. Es gibt eine Schlüsselszene: Das ist die Situation, die leider nicht zum Elfmeter für uns geführt hat. Die Wucht, die das Stadion und die Stuttgarter Mannschaft danach entfacht hat, haben wir nicht mehr eingefangen bekommen."

VfL Wolfsburg - VfL Bochum 4:0 (2:0)



Niko Kovac (Trainer VfL Wolfsburg): "Wir haben eine reife Leistung gezeigt und richtig guten Fußball gespielt. Das Zusammenspiel hat außerordentlich gut funktioniert, nur die Chancenverwertung hätte besser sein können. Man kann jetzt ein bisschen von einem goldenen Oktober bei uns sprechen, so darf es im November weitergehen."

Thomas Letsch (Trainer VfL Bochum): "Wir waren chancenlos und mit vier Gegentoren noch gut bedient. Zwischen beiden Mannschaften lagen Welten. Nach einem derart einseitigen Spiel ist man natürlich enttäuscht. In dieser Verfassung wird es schwer, in der Liga zu bleiben."

Werder Bremen - Hertha BSC 1:0 (0:0)



Ole Werner (SV Werder Bremen): "Es war ein sehr, sehr enges Spiel mit dem besseren Ende für uns. Ich habe mich gefreut, dass wir erwachsener gespielt haben als zuletzt. Gut war auch, dass wir nicht nervös geworden sind, als es lange 0:0 stand. Es lohnt sich zu bleiben und nicht zu früh zu gehen. Wenn man in der Schlussphase häufiger trifft, hat man diesen Glauben, immer am Ende noch treffen zu können."

Sandro Schwarz (Hertha BSC): "Unser Offensivspiel war das große Manko. Da waren wir zu nachlässig und konnten nichts aus guten Situationen machen. Deshalb konnten wir nichts mitnehmen, obwohl wir fast immer gut im Spiel waren."