Glasner: "Der Traum ist erst erfüllt, wenn wir gewonnen haben"

Am Mittwoch steht Eintracht Frankfurt im Endspiel der Europa League - nur ein Spiel trennt die Hessen vom Titel. Torhüter Kevin Trapp freut sich über den Finalgegner Glasgow Rangers und Trainer Oliver Glasner schwärmt von der Entwicklung des Vereins.

Will in Sevilla Eintracht-Fußball sehen: Frankfurts Coach Oliver Glasner. IMAGO/Kessler-Sportfotografie

Da musste Oliver Glasner lachen. "Wenn Sie mich das nach dem Pokal-Aus in Mannheim gefragt hätten...", entgegnete der Trainer von Eintracht Frankfurt auf die Frage, ob er einen Erfolg in der Europa League womöglich als Saisonziel ausgegeben habe. Mit 0:2 war seine Mannschaft im ersten Pflichtspiel im Pokal am Drittligisten Waldhof Mannheim gescheitert. "Hätte ich das am Anfang der Saison, als alles so turbulent war, als Ziel ausgegeben, hätte die Mannschaft gefragt: Wovon redet der da?", gab Glasner zu.

Denn den ersten Sieg gab es erst im neunten Pflichtspiel Ende September. Natürlich in der Europa League, beim 1:0 in Antwerpen. Allen Holprigkeiten zum Trotz: Glasner zog sein Ding durch. Am Mittwochabend (Anpfiff 21 Uhr, LIVE! Bei kicker) wird er mit der Eintracht gegen die Glasgow Rangers im Endspiel stehen.

Das ist eine Lebenseinstellung von mir. Wenn es mal schwierig wird, heißt es, zusammenzurücken, die Ärmel hochkrempeln und nach vorne schauen. Oliver Glasner

"Ich habe mich nach dem großen Umbruch gemeinsam mit Markus Krösche bewusst auf das Projekt Eintracht eingelassen, wir wollten eine Spielphilosophie implementieren", beschreibt der Trainer die Zusammenarbeit mit seinem Sportvorstand. "Klar, am Anfang war es auch schwierig", gibt er zu. Aber es habe sich gezeigt, dass der Verein zusammengehalten habe. "Das ist eine Lebenseinstellung von mir. Wenn es mal schwierig wird, heißt es, zusammenzurücken, die Ärmel hochkrempeln und nach vorne schauen." Das sei seinem Team gelungen und deswegen habe sich das anfangs "bescheidene Level" der Frankfurter immer weiter steigern lassen - bis hin ins Europa-League-Finale. "Und wenn du im Finale bist, war wohl das eine oder andere, was wir gemacht haben, ganz okay."

Mit "Eintracht-Fußball" gegen die Rangers

In der Endspielstadt Sevilla stehen nun nur noch die Glasgow Rangers zwischen Frankfurt und dem Titel. Ein Gegner, an dem zwei andere deutsche Team bereits scheiterten. "Ich bin beeindruckt von Glasgow", lobt Glasner und warnt: "Sie haben mit Dortmund und Leipzig zwei Top-Teams der Bundesliga völlig verdient eliminiert." Aggressiv, zweikampfstark und mit schnellem Spiel in die Spitze erwartet der Österreicher die Rangers, vertraut aber in die eigenen Stärken. "Ich möchte Eintracht-Frankfurt-Fußball sehen - so wie gegen West Ham United oder den FC Barcelona. Mit Lockerheit und Begeisterung. Dann bin ich zuversichtlich, dass es positiv ausgeht."

Trapp freut sich auf die Stimmung

Es wäre der erste internationale Titelgewinn seit dem Triumph 1980 gegen Borussia Mönchengladbach, damals noch im Vorgängerwettbewerb UEFA-Cup. "Jeder glaubt daran, dass wir es schaffen können", sagt der Torhüter. "Es ist schön, dass wir Euphorie auslösen könnten - nicht nur hier, sondern in ganz Deutschland." Es habe sich bei der SGE "ein Team, das alles füreinander tut" gebildet. Und ein wenig klingt bei ihm auch die Freude darüber durch, dass der Endspielgegner Glasgow und nicht RB Leipzig heißt: "Für den Fußball ist es ein schönes Finale: Mit zwei Traditionsmannschaften. Die Stimmung wird einmalig sein."

Dagegen zu wetten wäre angesichts von mehr als 100.000 Ticketanfragen für das Duell in Sevilla töricht, die Eintracht-Fans waren bereits nach dem Finaleinzug in Feierlaune. "Wir haben uns den großen Traum erfüllt", schwärmt Trapp und fing sich gleich eine kleine, nett gemeinte Zurechtweisung von Chef Glasner ein. "Der Traum", betont der 47-Jährige, "ist er erfüllt, wenn wir gewonnen haben."