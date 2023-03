Glasner: "Der Herbst wird verherrlicht - wie die Bundeswehrzeit"

Die jüngsten Niederlagen gegen Neapel und Leipzig haben laut Oliver Glasner Spuren hinterlassen. Trotzdem sieht der Coach sein Team gut gerüstet für die Aufgabe beim VfL Wolfsburg. Angesichts der eher durchwachsenen Leistungen 2023 mahnt er davor, die Spiele im alten Jahr schönzureden.

Wenn Glasner davon spricht, bei seinem Ex-Klub Wolfsburg ein "megaintensives Spiel" zu erwarten, ist das keine Übertreibung. Der VfL absolvierte in dieser Saison im Schnitt 267 Sprints pro Spiel - das ist der Ligabestwert - Frankfurt folgt mit 240 Sprints auf Rang drei hinter den Bayern (244). Außerdem treffen die Teams mit der besten Chancenverwertung der Liga aufeinander: Die Hessen nutzen 35,0 Prozent ihrer Tormöglichkeiten, der VfL 36,4 Prozent. Bemerkenswert: Frankfurt fehlen nur noch zwei Treffer, um die Torausbeute der Vorsaison zu erreichen (43/45). Kein anderer Klub liegt so nah an der Trefferanzahl aus der Spielzeit 2021/22.

Nur Ebimbe und Sow fehlen

Personell kann Glasner wie so oft beinahe aus dem Vollen schöpfen: Lediglich der inzwischen ins Lauftraining eingestiegene Eric Junior Dina Ebimbe (Syndesmose-OP) sowie Djibril Sow (5. Gelbe Karte) stehen nicht zur Verfügung; der Schweizer Nationalspieler fehlt zum ersten Mal in dieser Saison. Dafür kehrt der zuletzt angeschlagene Mario Götze zurück, zudem stehen auch die unter der Woche erkälteten Kristijan Jakic und Randal Kolo Muani zur Verfügung. Am Freitag nahmen die beiden wieder am Mannschaftstraining teil.

Im zentralen defensiven Mittelfeld werden Kapitän Sebastian Rode und Daichi Kamada auflaufen, darauf legte sich Glasner auf der Pressekonferenz am Freitag fest. Davor dürften wie gewohnt Götze und Jesper Lindström auf den Halbpositionen spielen, im Sturm führt an Kolo Muani kein Weg vorbei. Offen ist die Besetzung der rechten Außenbahn, wo Aurelio Buta den in Leipzig schwachen Ansgar Knauff ersetzen könnte. Fragezeichen gibt es außerdem in der Abwehr: Spielt Hrvoje Smolcic erneut links in der Innenverteidigung? Oder setzt der Coach auf Evan Ndicka? Spielt Makoto Hasebe oder Jakic? Da will sich Glasner nicht in die Karten schauen lassen.

"Nicht jedes Spiel war ein Leckerbissen"

Zu Beginn der Trainingswoche habe er gespürt, dass "die letzten beiden Spiele Spuren hinterlassen haben". Das sei normal, meint der Trainer, "Siege sind durch nichts zu ersetzen, was das Selbstvertrauen angeht". Inzwischen hätten ihm die Profis aber wieder "ein sehr gutes Gefühl" vermittelt. Dass die bisherigen Leistungen in diesem Kalenderjahr eher durchwachsen waren, bestreitet er nicht, zu Recht weist er aber darauf hin, dass auch vor der WM nicht jedes Spiel ein Leckerbissen war. "Ich denke, dass der Herbst ein bisschen verherrlicht wird. Das ist wie mit der Bundeswehrzeit. Wenn man da ist, denkt man sich: 'Oh, mein Gott!' Doch im Nachhinein war es ganz cool", zieht Glasner einen amüsanten Vergleich. "Wir haben im Herbst nicht jede Mannschaft in Grund und Boden gespielt. Es gab ein paar absolute Highlights, aber nicht jedes Spiel", bilanziert der Coach, "von über 20 Spielen waren vielleicht vier, fünf Spiele 'wow', die anderen waren gut."

Unter anderen erinnert er an den mühsamen 2:1-Sieg in Augsburg oder den dürftigen Auftritt beim 1:1 in Mainz. Außerdem verweist er auf den niedrigen Gegentorschnitt in diesem Jahr: In sieben Bundesligapartien kassierte Frankfurt nur sieben Gegentore - den Schnitt von einem Gegentor pro Spiel hatte er im Herbst als Ziel ausgerufen. "Wir sind nicht offen wie ein Scheunentor, wo der Wind durchzieht", konstatiert der Österreicher.

All das ist richtig, klar ist indes auch, dass seine Elf auch auswärts mal wieder ein Spiel gewinnen sollte, um ihre ambitionierten Ziele zu erreichen. In den jüngsten fünf Auswärtsspielen holte die SGE keinen Dreier, wobei man objektiv betrachtet zumindest bei den Duellen in Freiburg (1:1), München (1:1) und Leipzig (1:2) auch keinen Sieg erwarten sollte. Weh tut der Eintracht vor allem die deutliche wie unnötige 0:3-Niederlage in Köln. "In den Top-Duellen fehlen uns immer wieder Kleinigkeiten. Wir werden alles daransetzen, diese Kleinigkeiten auf unsere Seite zu drehen", kündigt Glasner an.

Vielleicht gelingt seiner Mannschaft dann auch mal wieder ein Highlight-Spiel, das rechtzeitig vor dem Rückspiel in Neapel am 15. März für frisches Selbstbewusstsein sorgt.