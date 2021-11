Glasner: "Der eine oder andere läuft auf dem letzten Zacken"

Eintracht Frankfurt will anders als zuletzt den Europa-League-Schwung mitnehmen. Gelingt das beim Schlusslicht der Liga?

Aus Piräus berichtet Julian Franzke

Das herrliche Wetter an der griechischen Küste kostete der Frankfurter Reisetross so lange wie möglich aus. Am Freitagvormittag ordnete Trainer Oliver Glasner bei Sonnenschein und über 20 Grad ein lockeres Training vor Ort an, anschließend gab es noch einen Abstecher ins Meer, bevor der Flieger gen Heimat abhob. Die gute Laune und das aufpolierte Selbstvertrauen nach dem Sieg in Piräus (2:1) soll am Sonntagabend Greuther Fürth zu spüren bekommen.

Kann die Eintracht den Schwung diesmal mitnehmen? Bringt der Last-Minute-Erfolg in Piräus den entscheidenden Schub für die Liga? "Diesen Beweis müssen wir am Sonntag abliefern", fordert Glasner. Zuletzt klappte das nicht. Vor zwei Wochen folgte auf das 3:1 gegen Olympiakos Piräus zu Hause drei Tage später in Bochum ein ernüchterndes 0:2. Diesmal geht es zum Tabellenschlusslicht nach Fürth, wo alles andere als ein Sieg ein herber Rückschlag wäre. Mit einem Dreier will die Eintracht unbedingt das frisch gewonnene Selbstvertrauen in die Länderspielpause mitnehmen und sich etwas von der Abstiegszone absetzen. "Wir wissen, dass sie ein paar Verletzungs- und Coronasorgen haben. Aber sie werden versuchen, mit hoher Intensität ins Spiel zu gehen. Diesen Fight müssen wir annehmen", betont Glasner und sagt: "Es gilt, diesen Schwung und die Freude mitzunehmen. In Fürth müssen wir noch einmal alle Kräfte mobilisieren."

Keine leichte Aufgabe angesichts der kurzen Zeit zur Regeneration und Vorbereitung. "Der eine oder andere läuft auf dem letzten Zacken", berichtet der Trainer. Personell wird er seine Elf mit Sicherheit umbauen. Der geschonte Martin Hinteregger dürfte in die Innenverteidigung zurückkehren, die in Piräus schwachen Aymen Barkok und Sam Lammers auf die Bank rotieren. Noch offen ist, ob Filip Kostic (Achillessehnenprobleme), Ajdin Hrustic (Knöchelprobleme) und Erik Durm (Magen-Darm-Infekt) zur Verfügung stehen. Goncalo Paciencia (Oberschenkelverletzung) und Christopher Lenz (Faserriss) kehren definitiv erst nach der Länderspielpause zurück.

Vorsicht bei Kostic: "Die Problematik hat er schon länger"

Vorsicht ist insbesondere bei Kostic geboten. "Die Problematik an der Achillessehne hat er schon länger. Wir müssen aufpassen, dass es nicht noch schlimmer und chronisch wird", mahnt Glasner. Einen längerfristigen Ausfall des Leistungsträgers gilt es unbedingt zu vermeiden, erst recht angesichts des eng getakteten Programms vor Weihnachten. "Würde er fünf Wochen ausfallen, wären das acht Spiele", rechnet Glasner vor.

Gut möglich, dass in Fürth die in Piräus erfolgreichen Joker Jesper Lindström oder Jens Petter Hauge wieder mal eine Chance von Beginn an erhalten. Womöglich ist sogar Ragnar Ache eine Alternative. Der 23-Jährige war in Piräus nicht dabei, weil er nicht für die Europa League gemeldet ist. Mit seiner physischen Wucht und Kopfballstärke könnte er indes der richtige Mann sein, um Fürth kämpferisch Paroli zu bieten. Allerdings spielte Ache unter Glasner bisher fast keine Rolle, weshalb eine Startelf-Nominierung schon überraschend käme.