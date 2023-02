Glasner: "Bin richtig sauer, so gewinnst du kein Spiel"

So sahen die Trainer die Leistungen ihrer Mannschaften am 20. Spieltag ...

1. FC Köln - Eintracht Frankfurt 3:0 (0:0)

Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln): "Wir haben die Situationen, die wir uns erarbeitet haben, durchgespielt. Dann ist es schön, wenn die Belohnung kommt. Die Jungs setzen um, was wir ihnen mitgeben. Das freut mich wirklich, das zeichnet uns aus. Das passt sehr gut."

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): "Köln war in beiden Strafräumen besser, besonders bei Standardsituationen. In der ersten Halbzeit war es ein klarer Elfmeter für uns. Ich bin richtig sauer auf uns, auch wenn wir zwischen den Strafräumen besser waren. So gewinnst du kein Spiel."

Hertha BSC - Borussia Mönchengladbach 4:1 (1:1)

Sandro Schwarz (Trainer Hertha BSC): "Wir waren die ersten paar Minuten sehr aktiv und sofort im Spiel drin. Dann war Gladbach mit ihrer Qualität im Ballbesitz optisch sehr überlegen, da waren wir ein Stück weit etwas beeindruckt und zu passiv in der ein oder anderen Situation. Nach dem 0:1 haben wir Zeit gebraucht, das 1:1 hat uns geholfen, um wieder aktiver zu werden. In der zweiten Halbzeit haben wir auf das Gaspedal gedrückt. Marton hat dann ein überragendes Tor gemacht, diesen Mut zu haben, den Distanzschuss so zu nehmen. Dann war der Spielverlauf auf unserer Seite."

Daniel Farke (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Dass es ein schwieriges Spiel für uns werden würde, war klar, weil Hertha auch unter Druck war, die drei Punkte einzufahren. Fußballspiele werden in den kleinen Situationen gewonnen oder verloren. In diesen kleinen Situationen war Hertha heute besser als wir und deshalb haben wir das Spiel verloren."

RB Leipzig - Union Berlin 1:2 (1:0)

Marco Rose (Trainer RB Leipzig): "Für uns ist es natürlich enttäuschend. Wir wollten heute unbedingt mal wieder gegen Union gewinnen. Das Spiel ist so gelaufen, wie wir es erwartet haben. Es war klar, dass wir Geduld brauchen. Wir haben das trotzdem sehr ordentlich gemacht. Wir haben effektiv das erste Tor erzielt und das Spiel weiter kontrolliert. Wir kommen aus der Pause heraus und haben alles im Griff. Das Einzige, was uns gefehlt hat, waren mehr Aktionen im letzten Drittel. Am Ende sind wir schon sehr enttäuscht, weil ich der Mannschaft von der Haltung her keinen Vorwurf machen kann."

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Der Wahnsinn geht weiter. Die Mannschaft hat das heute sehr gut gemacht. Auch schon in der ersten Hälfte hat sie sich etwas zugetraut - auch im Spiel mit dem Ball. Da hatten wir dann auch die Momente der Entlastung. So gefühlt mit dem ersten Schuss gehst du in Rückstand. Die Mannschaft ist aber auch in der Pause klar geblieben. Sie hat gezeigt, dass sie nicht aufgibt, wenn sie zurückliegt."

Bayern München - VfL Bochum 3:0 (1:0)

Julian Nagelsmann (Trainer Bayern München): "Wir haben in den ersten sechs Minuten gut begonnen, da können wir führen. Danach waren wir nicht mehr gut im Spiel. Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit hat sich das fortgesetzt. Erst nach der 60. Minute ist es besser geworden. Durch die Einwechslungen kam frischer Schwung. Da haben wir uns das Ergebnis verdient, vorher nicht. Wir müssen uns für Dienstag steigern."

Thomas Letsch (Trainer VfL Bochum): "Unser Plan, den Gegner zu ärgern, hat insgesamt gut geklappt. Das Ärgerliche war, dass wir durch einen Fehler das 0:1 kassieren. Unter dem Strich war es zu wenig, das Spiel zu gewinnen. Es wäre wichtig gewesen, lang im Spiel zu bleiben. Es war ein ordentliches Spiel von uns, aber der Sieg für Bayern war verdient."

Werder Bremen - Borussia Dortmund 0:2 (0:0)

Ole Werner (Trainer Werder Bremen): "Wir sind in beide Halbzeiten schlecht gestartet, konnten aber danach die Partie beruhigen und phasenweise auf Augenhöhe agieren. Entscheidend war, dass Dortmund die Räume besser genutzt hat. Über 90 Minuten waren wir nicht gut genug, um den BVB zu schlagen."

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): "Ich bin nicht nur mit dem Ergebnis zufrieden, sondern auch mit der Art und Weise, wie wir diesen Sieg herausgespielt haben. Es ist nicht einfach, in Bremen als verdienter Sieger vom Platz zu gehen. Dass wieder einmal ein Einwechselspieler getroffen hat, ist ein Beweis für die Ausgeglichenheit unseres Kaders."

SC Freiburg - VfB Stuttgart 2:1 (0:1)

Lars Voßler (Co-Trainer SC Freiburg): "Das Spiel haben wir gewonnen, weil wir die beiden Elfer gemacht haben. Wir sind gut ins Spiel gekommen, hatten eine gute Chance durch Salli, aber dann war es zu wenig. Stuttgart ist verdient in Führung gegangen. Wir wollten die Probleme nach der Halbzeit korrigieren und waren dann besser im Spiel, konnten aber wenig Torchancen kreieren. Aber die Elfer haben geholfen. Wir waren jetzt die glücklichere Mannschaft."

Bruno Labbadia (Trainer VfB Stuttgart): "Für uns ist das sehr bitter. Ich finde, wir haben im gesamten Spiel wenig zu gelassen. Wir haben gut verteidigt gegen eine spielstarke Mannschaft und auch ein schönes Tor gemacht. Einziges Manko: Wir haben den Sack nicht zu gemacht, waren nicht klar genug im letzten Pass und nicht konsequent im Abschluss."

TSG Hoffenheim - Bayer 04 Leverkusen 1:3 (0:1)

Pellegrino Matarazzo (Trainer TSG Hoffenheim): "Wir sind nicht gut ins Spiel reingekommen. Wir waren sehr verhalten, die Handbremse hat man gespürt. Das ist nicht unser Anspruch. Erst ab der 60., 65. Minute wurde es besser. Darauf können wir aufbauen."

Xabi Alonso (Trainer Bayer 04 Leverkusen): "Wir sind diesmal zufrieden nach zwei Niederlagen zuvor. Wir brauchten eine gute Leistung. Und die Leistung war sehr gut. Wir haben bis zur 75. Minute alles gut kontrolliert."

1. FSV Mainz 05 - FC Augsburg 3:1 (2:1)

Bo Svensson (Trainer Mainz 05): "Wir sind sehr froh, dass wir verdient gewonnen haben. Das Tor hat uns geholfen. Ich finde, dass wir sehr aktiv waren. Selbst mit dem Anschlusstreffer sind wir gut umgegangen. Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung der Mannschaft."

Enrico Maaßen (Trainer FC Augsburg): "In den ersten 15 Minuten waren wir voll im Spiel. Durch grobe individuelle Fehler haben wir uns um den Lohn gebracht und Mainz stark gemacht. Wir waren nicht in der Verfassung, in der wir in den vergangenen vier Spielen waren. Für uns ist das ein gebrauchter Tag."

Schalke 04 - VfL Wolfsburg 0:0

Thomas Reis (Trainer Schalke 04): "Die Mannschaft lebt, sie versucht alles, sie kämpft. Leider haben wir uns heute das dritte Mal nicht belohnt. Wir sind dennoch auf einem guten Weg. Ich bin dennoch erzürnt über die letzte Situation. Wir hatten da die Chance, eins gegen eins gegen den Torwart zu gehen. Warum lässt man da nicht erstmal laufen? Das ist ein Witz."

Niko Kovac (Trainer VfL Wolfsburg): "Die erste Halbzeit war die schlechteste, die wir diese Saison gespielt haben. Wir waren schläfrig, behäbig, haben uns den Schneid abkaufen lassen. Es ist überhaupt nicht so gelaufen, wie wir das wollten. Wir hatten insgesamt die besseren Chancen, aber verdient wäre es nicht gewesen."