Glasner bestraft sich selbst für Wutausbruch

Die Zwischenrunde ist sicher, der direkte Achtelfinaleinzug vor Augen. Nach dem späten 2:1-Sieg in Piräus freuten sich die Protagonisten von Eintracht Frankfurt über einen hart erarbeiteten Erfolg.

Vor allem zwei Szenen symbolisierten den Frankfurter Triumph in Griechenland: In der 36. Minute parierte SGE-Keeper Kevin Trapp gegen den völlig frei vor dem Tor aufgetauchten Giorgos Masouras sehenswert. In der zweiten Hälfte war es Coach Oliver Glasner selbst, der in der 68. Minute plötzlich einen emotionalen Ausbruch hatte. Erst drosch er einen Ball an der Seitenlinie wutentbrannt weg und erhielt dafür von Referee Alexey Kulbakov prompt die Gelbe Karte.

Sollte diese Aktion als Weckruf für sein vor allem in der Offensive nicht immer präsentes Team gewesen sein, dann funktionierte er. Denn nur rund eine Minute später hatte Joker Jesper Lindström die bis dahin beste Chance für die SGE in der zweiten Hälfte. Jener Lindström war es in der Nachspielzeit im Duett der Joker schließlich auch, der Jens Petter Hauge mit Glück und Geschick den späten Siegtreffer auflegte (90.+2).

Aufgeräumter Glasner bestraft sich selbst

Glasner präsentierte sich nach der Partie jedenfalls nicht mehr emotional aufgewühlt, sondern vielmehr aufgeräumt: "Es war eine super Leistung von uns in einem schwierigen Spiel vor ausverkauftem Haus. Wir gehen mit der ersten Aktion in Rückstand, die Reaktion hat mir gefallen. Das 1:1 war super herausgespielt, danach wurden wir für meinen Geschmack etwas zu passiv. Die zweite Halbzeit war von großem Kampf geprägt, wir haben dem Druck standgehalten und Kevin (Trapp; Anm. d. Red.) war immer wieder da", resümierte der Österreicher.

Für seinen kleinen Ausraster während des Spiels legte sich der 47-Jährige indes selbst eine Strafe auf. So wolle er freiwillig eine Geldstrafe in die Mannschaftskasse zahlen. "Ich habe mitgefiebert, aber das war natürlich nicht in Ordnung", sagte Glasner und fügte im Hinblick auf seinen durchaus strammen, aber nicht voll getroffenen Schuss lächelnd hinzu: "Ich denke, ich hätte ihn noch besser treffen können. Er ist mir schon etwas abgerutscht."

Chandler lobt den Spirit

Nachdem die Hessen nicht zum ersten Mal in dieser Saison - zuletzt am vergangenen Wochenende beim 1:1 gegen RB Leipzig - erst in der Nachspielzeit getroffen hatten, versuchte sich Timothy Chandler mit einer Erklärung für die neue Spezialdisziplin: "Am Ende zählt die Mentalität. Die späten Tore zeigen den Spirit, dass wir bis zur letzten Minute daran glauben, gewinnen zu können. Es hat sich wieder gezeigt, dass es im Team stimmt."