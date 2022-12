Glasner begründet Frankfurter Trainingslager in Dubai

Am 3. Januar startet die Frankfurter Eintracht in die Vorbereitung auf die restliche Saison - kurz darauf geht es direkt ins Trainingslager nach Dubai. Das hat Gründe.

Einen Tag nach dem Trainingsstart wird sich der Frankfurter Tross auf den Weg in die Vereinigten Arabischen Emirate zu einem zehntägigen Trainingslager in Dubai machen. Trainiert wird laut Frankfurter Angaben auf den Plätzen des Nad al Sheba Sports Complex, auch sind zwei Testspiele vor Ort geplant.

Die Entscheidung, sich am Golf vorzubereiten, habe gute Gründe, die Trainer Oliver Glasner in einer Pressemitteilung auch erläuterte. "Aufgrund der enormen Belastung in der Hinrunde und der anstehenden Herausforderungen im Frühjahr ist es umso wichtiger, sich unter stabilen Gegebenheiten vollkommen auf die sportliche Vorbereitung zu fokussieren. In puncto Wettersicherheit, Platzqualität und Infrastruktur finden wir dort optimale Bedingungen vor", sagte der Österreicher.

Die SGE startet am Samstag, den 21. Januar, mit einem Heimspiel gegen den FC Schalke 04 ins neue Jahr, das viele Herausforderungen für die Hessen bereithält - immerhin tanzen die Frankfurter noch auf drei Hochzeiten: Neben der Bundesliga stehen im Februar das Pokal-Achtelfinale gegen Darmstadt 98 (7. Februar, 20.45 Uhr) und das Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel gegen SSC Neapel (21. Februar, 21 Uhr) auf dem Programm.

Gute Erfahrungen in der Vergangenheit

Auch mit Blick darauf und guten Erfahrungen aus der Vergangenheit entschied man sich in Frankfurt für Dubai als Trainingslager - von 2013 bis 2017 hatte sich das Team jeweils in Abu Dhabi auf die jeweilige Rückrunde vorbereitet.

Seit sich die Bundesliga in die WM-Pause verabschiedet hat, bestritten die Frankfurter eine Japan-Reise, wo man gegen Urawa Red Diamonds (2:4) und Gamba Osaka (1:2) zwei Testspiele bestritt. Seit der Rückkehr nach Deutschland blieb der Trainingsbetrieb bestehen, auch gab es einen weiteren Test gegen Zweitligist Sandhausen (5:1).

Am kommenden Freitag steht nun der letzte Test in diesem Jahr an, dann spielen die Adlerträger in Bergamo beim italienischen Topklub Atalanta. Danach verabschieden sich die Spieler bis zum 3. Januar in den Urlaub.