Glasgow Rangers und EA mit "mehrjähriger Partnerschaft"

Die Glasgow Rangers und EA SPORTS gehen eine "mehrjährige Partnerschaft" ein. Der schottische Klub wird damit exklusiver Videospiel-Partner - der Deal läuft bereits zu dieser Saison.

Neue Exklusiv-Lizenz für EA SPORTS: Bereits zum Start von FIFA 23 gehen die Glasgow Rangers und EA SPORTS eine "mehrjährige Partnerschaft" ein. In einer gemeinsamen Mitteilung heißt es, "der Verein wird in den kommenden Monaten auch mehrere eSports-Initiativen vorstellen, darunter internationale Veranstaltungen und Spieltagsaktivitäten sowohl im Fan Village als auch im neuen Edmiston House."

Darüber hinaus werde EA eine "verstärkte Präsenz im Stadion haben", um Inhalte für die Medienplattformen zu erstellen. "Die Welt des eSports wächst in einem noch nie dagewesenen Ausmaß, und diese Partnerschaft wird es uns ermöglichen, mit einer sinnvollen Strategie und einem starken Partner in diesem Bereich voll einzusteigen", erklärte James Bisgrove, Marketing-Direktor bei den "Gers".

"authentische und umfassende Fußballerlebnisse" für Rangers-Fans

"Diese Partnerschaft wird es uns ermöglichen, den Rangers-Fans in FIFA 23 und darüber hinaus weiterhin authentische und umfassende interaktive Fußballerlebnisse zu bieten", ergänzte James Salmon, Marketing-Direktor von EA SPORTS FIFA. Diese Kooperation bedeutet aber auch gleichzeitig das endgültige Aus der Rangers in eFootball. In Konamis Fußballsimulation waren seit PES 2019 sowohl Celtic als auch die Rangers samt Stadien originalgetreu abgebildet.

Damit spitzt sich das Rennen um die Lizenzen weiter zu - dieses war spätestens seit dem Ende der Partnerschaft zwischen EA SPORTS und der FIFA entfacht. Während sich Konami zuletzt unter anderem Inter Mailand exklusiv für ihre Fußball-Simulation sicherte, verlängerte EA die Partnerschaft mit der spanischen La Liga - wird dort sogar Namensgeber.