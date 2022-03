Glas zwischen Stolz und einem "komischen Gefühl"

Trotz zweier sehr ansprechender Leistungen hat ein geschwächter FC Bayern den Halbfinaleinzug in der Champions League verpasst. Entsprechend war die Gefühlslage danach.

Es war eine Achterbahnfahrt über 120 Minuten. Und nach dem Abpfiff stand für den FC Bayern die große Enttäuschung darüber, den Einzug ins Halbfinale der Champions League nicht erreicht zu haben. 2:2 hieß es am Ende - damit war Paris Saint-Germain aufgrund des 2:1-Erfolges im Hinspiel weiter. "Es ist sehr, sehr bitter. Wir hatten unsere Chancen, hätten das Spiel auch für uns entscheiden können", bilanzierte Nationalspielerin Klara Bühl die Partie im Pariser Prinzenpark vor mehr als 27.000 fanatischen Zuschauern.

Dass die Bayern es überhaupt bis in die Verlängerung geschafft haben, grenzte schon fast an ein Wunder. Zehn Ausfälle - davon sieben Covid-19-Infektionen - ließen die Bayern-Ersatzbank fast schon zur verwaisten Zone werden. Lediglich zwei Feldspielerinnen (die eigentlich nicht zum Kader der ersten Mannschaft zählen) und eine Torhüterin nahmen dort am Mittwochabend Platz. Und trotz der vielen Ausfälle boten die Bayern nicht nur Paroli, sondern waren streckenweise sogar das bessere Team.

"Wir haben gezeigt, dass wir das bessere Kollektiv sind"

"Ein großes Kompliment an meine Spielerinnen, wie sie den Plan umgesetzt haben und wie wir Fußball gespielt haben, das war wirklich gut", bilanzierte Bayern-Trainer Jens Scheuer. "Trotzdem ist die Enttäuschung riesig, weil wir natürlich ins Halbfinale kommen wollten. Ich denke, dass wir in beiden Spielen gezeigt haben, dass wir das bessere Kollektiv sind." Das sah auch Bayern-Verteidigerin Hanna Glas so: "Es ist ein komisches Gefühl. Ich bin sehr stolz auf die Mädels, aber auch enttäuscht über das Ergebnis. Wir waren in beiden Spielen viel besser." Stolz war auch Nationalspielerin Giulia Gwinn: "Jede Einzelne hat alles reingeworfen, auch für die Mädels." Im Vorjahr hatte der Deutsche Meister den Einzug ins Semifinale geschafft, war dort am FC Chelsea gescheitert.

Die Regenerationszeit für den kleinen Bayern-Kader ist nun denkbar kurz bis zum nächsten Top-Spiel. Am heutigen Donnerstag fliegt der Meister von Paris aus nach München - und bereits am Samstag sitzt die Mannschaft im Charterflieger nach Wolfsburg. Am Sonntag um 14 Uhr (LIVE! bei kicker) wird dort das Spitzenspiel der Bundesliga angepfiffen. Der VfL hat aktuell einen Zähler Vorsprung vor den Münchnerinnen. Am Donnerstag treten die Wolfsburgerinnen im Champions League-Viertelfinale gegen den FC Arsenal an. Das Hinspiel in der Vorwoche in London endete 1:1.