Glänzen, aber anders

Der FC Bayern spaziert wie immer durch die Champions-League-Gruppenphase. Aber spaziert er wirklich?

Schaut und hört sich Kritik am FC Bayern ganz genau an: Thomas Tuchel. IMAGO/Ulrich Wagner

Der Blick auf die Gruppe des FC Bayern ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Nicht etwa deshalb, weil der FC Bayern Erster ist und das auch definitiv wieder bis zum Ende bleiben wird, zum sechsten Mal in Folge. Interessant ist eher, was hinter dem FC Bayern stattfindet. Oder eben nicht stattfindet.

"Der nächste in der Gruppe hat… wie viele Punkte?", fragte Thomas Tuchel am späten Mittwochabend und schaute kurz rüber zu Pressesprecher Dieter Nickles. "Vier? Fünf?" Vier sind es, Kopenhagen darf sich mit einem negativen Torverhältnis derzeit große Hoffnungen auf eine Achtelfinal-Teilnahme machen. "Das ist schon ein Brett, wo wir da spielen", meinte Tuchel noch und holte zu einer langen Erklärung aus - über die Schwierigkeit der Bayern-Gruppe, aber auch ganz generell über die Wahrnehmung der derzeitigen Bayern.

Bayerns zwei Saisonniederlagen bleiben im Gedächtnis

Beim Blick auf die aktuelle Saison des deutschen Rekordmeisters fallen ein paar Aspekte auf: Er schießt viele Tore, vor allem Harry Kane. Er ist in der Bundesliga ungeschlagen Zweiter hinter Tabellenführer Leverkusen. Und er marschiert fast schon standesgemäß durch seine Champions-League-Gruppe. Seit 38 Spielen haben die Bayern in der sogenannten Vorrunde nicht mehr verloren.

Was beim FC Bayern allerdings immer und ganz besonders hängenbleibt, sind die Spiele, die er nicht gewinnt. Zwei waren das in dieser Saison, und die fallen sehr stark ins Gewicht, weil sie gleichbedeutend waren mit zwei verspielten Titeln. Das 0:3 im Supercup gegen Leipzig, damals noch mit dem gerade eingeflogenen Kane als Joker. Und vergangene Woche das blamable Pokalaus in Saarbrücken, gänzlich ohne Kane.

Ansonsten gewinnen die Bayern meistens, wie zum Beispiel in vier von vier Fällen in der Champions League oder jüngst bei der Demontage des BVB in Dortmund. Und trotzdem bleibt nach wie vor der Eindruck, dass nicht alles glatt läuft beim Team von Thomas Tuchel. Aber: Muss denn auch wirklich alles glatt laufen?

Tuchel: "Ich weiß nicht, ob die Erwartungshaltung manchmal zu hoch ist"

"Ich weiß nicht, ob die Erwartungshaltung manchmal zu hoch ist", meinte Tuchel am Mittwoch. Zu niedrig ist sie in München sicherlich nie. Mit etwas Glück haben die Bayern etwa in Kopenhagen oder zuletzt in Istanbul gewonnen. Aber, und das ist letztlich immer der entscheidende Punkt in München: Sie haben nun mal gewonnen.

Galatasaray, das sich auch in München mutig, aber harmloser präsentierte, hat von den vergangenen 27 Pflichtspielen nur zwei verloren - beide gegen Bayern. Kopenhagen hat von 17 Heimspielen in der Champions League zwei verloren - gegen Real Madrid und Bayern. Borussia Dortmund hat in Dänemark in der Vorsaison kein Tor erzielt, ebenso wenig wie der spätere Champion Manchester City. "Wenn ich nach Kopenhagen fahre mit meiner Mannschaft, erwarten wir nicht, dort zu glänzen", so Tuchel. "Oder wir meinen mit Glänzen was anderes. Wenn du das dort mitgehst, die Intensität annimmst, wenn du dir für die Drecksarbeit nicht zu schade bist, dann sieht Glänzen vielleicht auch mal aus wie harte Arbeit. Am Ende glänzt dann das Ergebnis."

Der FC Bayern glänzt also schon, meistens zumindest - nur halt anders. "Es ist Champions League", erinnert Tuchel. "Das schwierigste Turnier wahrscheinlich im Weltfußball, im europäischen Fußball ganz sicher. Da kommt es manchmal drauf an, kernig zu spielen und dagegenzuhalten, schwierige Situationen zu überstehen. Nur mit Glänzen ist das nicht möglich. Die Punkte und wie wir das gemacht haben, glänzen im Moment für mich, und deshalb bin ich sehr zufrieden."