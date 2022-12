Gladbachs Telalovic: Spätentwickler mit Torinstinkt

Vor eineinhalb Jahren lief Semir Telalovic (22) noch in der 6. Liga auf - nun spielt der Angreifer bei den Profis von Borussia Mönchengladbach vor.

Mehr zur Regionalliga West Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Der Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft. Das zeigt sich beispielhaft am Werdegang von Semir Telalovic. Der mit zehn Treffern erfolgreichste Torschütze der U 23 von Borussia Mönchengladbach in der Regionalliga West war bis vor eineinhalb Jahren noch in der sechstklassigen Verbandsliga für den SSV Ehingen-Süd in seiner Heimatstadt am Ball. Über die erfolgreiche Zwischenstation beim Bayern-Regionalligisten FV Illertissen ging es in diesem Januar zum Nachwuchs der "Fohlen", bei dem sich Telalovic jetzt für den Profikader empfehlen möchte.

"Das Umfeld ist der größte Unterschied", sagt der 22-Jährige im kicker-Gespräch. "Die Bedingungen bei Borussia sind ganz andere als bei meinen vorherigen Stationen, das merkt man beispielsweise schon am Kraftraum. Außerdem trainieren wir auch bei der U 23 teilweise zweimal am Tag. Da ich mich schon beim FV Illertissen schnell und gut eingewöhnen konnte, bin ich auch die Aufgabe bei Borussia mit Selbstvertrauen angegangen." In die Notizbücher des bayerischen Viertligisten hatte sich Telalovic in der Saison 2020/2021 gespielt. Mit neun Treffern in 16 Pflichtspielen bis zum Saisonabbruch wegen der Corona-Pandemie überzeugte er die Verantwortlichen. Und auch zwei Spielklassen höher stellte der Deutsch-Bosnier mit 15 Treffern in 23 Regionalliga-Spielen seinen Torriecher unter Beweis.

Bis dahin war der 1,87 Meter große Angreifer noch keinem Profiverein aufgefallen, ein Nachwuchsleistungszentrum durchlief er nie. "Ich bin vielleicht eine Art Spätentwickler", sagt Telalovic über sich selbst. "In der Jugend habe ich noch auf dem Flügel gespielt. Dann bin ich aber in relativ kurzer Zeit viel gewachsen." So führte sein Weg ins Sturmzentrum, wo er auch sein weiterhin vorhandenes Tempo gut ausspielen kann. "Ich bin trotz meiner Körpergröße kein Stürmer, der nur im Strafraum lauert. Ich bin gerne am Spiel beteiligt, lasse mich teilweise auf die Zehner-Position fallen und agiere manchmal auch als falsche Neun. Mit meiner Geschwindigkeit kann ich dann gut in die Räume vorstoßen."

Der Durchbruch in der 4. Liga sorgte schnell für Interesse bei anderen Klubs. Vor fast einem Jahr gab Telalovic nach seiner abgeschlossenen Ausbildung zum Elektroniker für Automatisierungstechnik der U 23 von Borussia Mönchengladbach den Zuschlag, weil er mit dem damaligen NLZ-Leiter und jetzigen Sportdirektor Roland Virkus "die besten Gespräche" hatte.

Wir denken offensiv und treten mutig auf. Dabei vernachlässigen wir aber nicht unsere Restverteidigung Semir Telalovic

Die Entscheidung hat sich ausgezahlt, für Telalovic läuft es bestens: In der zweiten Halbserie der zurückliegenden Saison steuerte er sechs Treffer und zwei Vorlagen in 18 Partien (1 536 Spielminuten) bei. Und mit aktuell zehn Toren und sechs Assists hat er seine Scorerwerte in dieser Runde bei derzeit noch etwas weniger Spielzeit (1 515) bereits verdoppelt. "Vor der Saison hätte ich die Bilanz sofort unterschrieben. So wie wir fußballerisch auftreten, wären aber noch mehr Torbeteiligungen möglich gewesen", erklärt Telalovic. Bei nur zwei Treffern Rückstand auf Sven Kreyer (Rot-Weiß Oberhausen) und Gerrit Wegkamp (Preußen Münster) hat er "ein Auge auf die Torjägerkanone" geworfen.

Mit seinen Mannschaftskollegen belegt der Stürmer zur Winterpause mit acht Punkten Rückstand auf Tabellenführer Münster überraschend den zweiten Tabellenplatz. "Wir denken offensiv und treten mutig auf. Dabei vernachlässigen wir aber nicht unsere Restverteidigung", beschreibt er die Stärken des Teams. "Wir haben gerne die Kontrolle und lassen den Ball laufen. Das hat uns Trainer Eugen Polanski vom ersten Training an mitgegeben." Als Beispiel für den Willen und die Gier der U 23 führt er das zurückliegende 5:0 zum Jahresabschluss gegen den 1. FC Düren an. "Auch nach dem dritten und vierten Tor wollten wir noch mehr."

Schon bald könnte es für Semir Telalovic noch höher hinaus gehen. Nachdem er vor einigen Wochen bereits seine erste Einheit bei den Profis absolviert hat, darf er sich zunächst einmal bis zum Jahreswechsel erneut im Training des Bundesligakaders unter Chefcoach Daniel Farke zeigen. Jungprofis wie Conor Noß, mit dem er auch bei der U 23 regelmäßig auf dem Platz steht, oder Rocco Reitz "haben mir geholfen, schnell zurechtzukommen". Und privat ist der Angreifer nun auch am Niederrhein angekommen, hat mittlerweile eine Wohnung nur unweit des Stadions gefunden. Kommen bald auch Einsätze in der Profi-Spielstätte hinzu? "Das erhofft man sich natürlich schon ein wenig", so Telalovic. "Dafür will ich im Training und bei der U 23 meine Leistung bringen. Alles Weitere wird man sehen."