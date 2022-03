Gladbachs Sportdirektor Virkus sieht "individuelle und auch strukturelle Fehler"

Im Februar hat Roland Virkus den Sportdirektorenposten als Nachfolger von Max Eberl übernommen - und das mitten in einer von sportlichen Rückschlägen geprägten Gladbacher Saison. Dass es besonders aktuell schwierig ist, hat der 55-Jährige offen zugegeben.

Aktuell in einer sehr schwierigen Bundesliga-Phase gefragt: Borussia-Sportdirektor Roland Virkus. imago images/Treese

In Gladbach geboren, seit 30 Jahren Teil der Fohlen: Roland Virkus hat schon einiges miterlebt. Seit Februar aber ist der erfahrene Mann in den Fokus gerückt. Virkus trat in die großen Fußstapfen von Eberl - und die Borussia steht aktuell bekanntermaßen dort, wo sie sich selbst vor der Saison nicht gesehen hatte: im unteren Tabellendrittel mit nur noch wenigen Zählern Vorsprung auf die Abstiegszone.

Das jüngste hochverdiente 2:3 beim VfB Stuttgart, wo die Elf vom Niederrhein trotz anfänglicher 2:0-Führung einem ebenfalls krisengebeutelten Klub eindeutig unterlegen war, ließ neue Sorgenfalten entstehen. So etwa bei Kapitän Yann Sommer, der von einer Vorführung der Schwaben gesprochen hatte, oder bei Weltmeister Christoph Kramer mit dessen erkannten "1000 Baustellen".

Virkus bezog im Vorfeld des Heimspiels gegen ebenfalls kriselnde Herthaner im Gespräch mit "Sky" klar Stellung - und musste seinem Führungsspieler zunächst quasi Recht geben: "Es sind viele Dinge, die derzeit nicht passen. Es sind individuelle und auch strukturelle Fehler." "Fehlende Leidenschaft" innerhalb des Teams sehe er aber nicht. "Das würde ich jetzt nicht sagen, aber vielleicht unzureichende Kommunikation."

"Das haben wir mit dem Chris besprochen"

Dennoch sei laut Virkus die Art und Weise in Kramers Analyse direkt nach dem Spiel womöglich zu viel gewesen. Des Sportdirektors Einschätzung zu dessen Interview vor einer Woche: "Chris Kramer, ja, da haben wir intern drüber gesprochen. Wir wollen mündige Spieler haben. Und der Chris hat seine Meinung gesagt nach einem Spiel, wo er sicherlich angefressen war. Letztendlich sollte man das aber intern klären, das haben wir mit dem Chris und vor der Mannschaft besprochen. Und damit ist das auch abgehakt."

Kritik von Fans, Medien und aus dem angespannten Umfeld, in dem sich die Borussia gerade bewegt, ließ Virkus vor dem Kellergipfel gegen Hertha BSC derweil nicht gelten. Etwa zum Thema einer angeblichen Grüppchenbildung, die kontraproduktiv bezüglich des geplanten Bundesliga-Erfolgs sei. "Es wird immer Gruppen geben", so der Gladbacher Sportdirektor. "Letztendlich ist es aber natürlich wichtig, dass diese Gruppen zusammenarbeiten."

Am Ende muss, fand Virkus, einfach der Turnaround gelingen. Genau deswegen seien er und die Bosse samt Trainerteam auch in den letzten Tagen auf die Spieler zugegangen: "Natürlich haben wir die Mannschaft in die Pflicht genommen, sie muss liefern, das ist doch ganz klar."

Virkus: Hütter auch in Bochum auf der Bank

Trainer Adi Hütter, der aufgrund einer Corona-Infektion gegen die Alte Dame nicht an der Seitenlinie stehen konnte und von Christian Peintinger vertreten wurde, stehe dabei nicht zur Debatte: "Der Plan ist, dass Adi Hütter auch am Freitag in Bochum auf der Bank sitzt."

Zum Thema: Christoph Kramer sieht "1000 Baustellen": "Ich weiß nicht, wer uns hilft - der liebe Gott?"