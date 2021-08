Gladbachs Poulsen soll in Ingolstadt Spielpraxis sammeln

Borussia Mönchengladbach verleiht Abwehrspieler Andreas Poulsen erneut - diesmal in die 2. Liga zum Aufsteiger FC Ingolstadt. Dort soll der 21-Jährige weiter Spielpraxis sammeln.

Seit der Saison 2018/2019 steht Andreas Poulsen bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag - bereits zweimal wurde der Abwehrspieler, der in der Bundesliga noch nicht zum Einsatz kam, verliehen. Beide Male hieß der aufnehmende Verein Austria Wien, zuletzt für die Rückrunde der vergangenen Saison. In Österreich absolvierte der 21-Jährige insgesamt 16 Liga-Spiele. Bei seinem Stammverein kam Poulsen neben einem DFB-Pokalspiel beim Erstrundenerfolg 2018/2019 gegen BSC Hastedt (11:1) vornehmlich bei der zweiten Mannschaft in der Regionalliga zum Einsatz (24 Spiele).

Die dritte Leih-Station ist nun aber nicht erneut die Wiener Austria, sondern der Zweitliga-Aufsteiger FC Ingolstadt. Bei den Schanzern soll Poulsen, der bei den Fohlen noch bis 2023 unter Vertrag steht, nun erneut Spielpraxis sammeln. "Für Andreas ist es wichtig, dass er auf gutem Niveau möglichst viel spielt. Die Chance dazu wird er beim FC Ingolstadt bekommen. Bei uns ist die Konkurrenzsituation auf seiner Position sehr groß", sagt Borussias Sportdirektor Max Eberl.

Und auch Poulsen selbst verspricht sich viel von seiner nächsten Station: "Ingolstadt ist eine gute Adresse für junge Profis, die unter besten Bedingungen zeigen wollen, was in ihnen steckt. Ich denke, ich bin hier genau am richtigen Ort und freue mich schon auf das Team. Jetzt will ich schnellstmöglich richtig ankommen, mich in die Mannschaft arbeiten und mit vollem Einsatz dabei helfen, dass der FCI in der 2. Bundesliga bleibt."

Robustheit und andere Qualitäten

Beim FC Ingolstadt hofft man, dass der dänische U-21-Nationalspieler mit seinen Fähigkeiten wie "Robustheit, aber auch Tempo und spielerische Qualitäten" das Spiel der Schanzer bereichern kann, wie Malte Metzelder, Manager Profifußball, auf der Vereins-Website bekanntgab. "Mit Andreas Poulsen konnten wir ein vielversprechendes Abwehrtalent, das sich schon auf hohem Niveau bewiesen hat, vom Schanzer Weg überzeugen. Wir sind ein Klub, der Spieler mit Potenzial weiterentwickeln und ihnen eine Plattform bieten kann. Davon profitieren die Akteure ebenso wie der Verein und wir sind absolut überzeugt, dass uns das auch zusammen mit Andreas gelingt", so Metzelder weiter.