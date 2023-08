Gladbachs Otte schließt sich US-Nationalteam an

Ab sofort ist Fabian Otte nicht nur als Torwarttrainer bei Borussia Mönchengladbach tätig, sondern auch für die Keeper der US-Nationalmannschaft zuständig. Die Zukunft des 32-Jährigen ab Sommer 2024 ist offen.

Bei der Pressekonferenz der US-Nationalmannschaft verkündete Cheftrainer Gregg Berhalter Überraschendes. So wird im Zuge der angedachten Vergrößerung des Trainerstabs auch Borussias Torwarttrainer Fabian Otte künftig zum Team gehören. Der 32-Jährige wird ab September - und dann auch in den darauffolgenden drei Länderspiel-Perioden der laufenden Saison (Oktober, November, März) - für den US-Verband arbeiten.

Die USA sind im kommenden Jahr Gastgeber der Copa America. 2026 findet dann die Weltmeisterschaft in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko statt.

Ottes Vertrag läuft aus

2024 läuft Ottes Vertrag in Gladbach aus. Wie es über die Saison hinaus weitergeht, steht noch nicht fest. Aktuell befindet sich Otte in Gesprächen mit Borussias Verantwortlichen, was die weitere Zukunft angeht. Meldungen, wonach der Torwarttrainer ab dem nächsten Sommer voll zum US-Verband wechselt, wurden von Gladbacher Seite am Donnerstag dementiert.

Otte arbeitet seit 2021 für die Fohlen und ist seitdem für die Torhüter der Borussia verantwortlich. Zuvor war er in der Premier League beim FC Burnley tätig, davor Torwarttrainer bei der U 23 der TSG Hoffenheim und bei der neuseeländischen Frauen-Nationalmannschaft.

Otte folgte in Gladbach auf Stefan Krebs, der sich damals dem VfB Stuttgart angeschlossen hat. Krebs wiederum hatte 2018 die Gladbacher Torwart-Legende Uwe Kamps (390 Bundesligaspiele für die Borussia) als hauptverantwortlicher Torwarttrainer abgelöst - seitdem ist Kamps als "Head of Goalkeeping" für die Torhüter in Borussias Nachwuchsbereich zuständig.

Omlin schwärmt von Otte

Jonas Omlin, Gladbachs Nummer 1, hatte sich erst vor kurzem wieder begeistert über Otte und dessen Arbeit geäußert. "Ich habe schon Torwarttrainer erlebt, die sehr akribisch arbeiten und sich sehr damit befassen, aber Fabi Otte ist schon ein sehr guter Torwarttrainer, das muss man einfach so sagen. Er ist voll mit Herzblut dabei und überlässt nichts dem Zufall", sagte Omlin und führte im Trainingslager am Tegernsee weiter aus: "Er lebt die Sache, er lebt das Torwartspiel. Fabi ist ein sehr intelligenter junger Mann, der sich viele Qualitäten angeeignet hat, was das Torwartspiel angeht. Ich harmoniere sehr gut mit ihn, und mir gefallen die Trainings, die er gestaltet, sehr."

Eine fußballerische Verbindung in die USA hat Otte aus der Vergangenheit: Als Spieler war er drei Jahre lang für die North Carolina State University am Ball.