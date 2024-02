Gladbachs Nicolas mit Top-Wert unter den Besten

Moritz Nicolas war bei Gladbachs 0:2-Niederlage in Leipzig wieder einmal stärkster Borusse und zeigte einige Paraden. Seine Quote bei den gehaltenen Bällen in dieser Saison bringt ihn in die Top 4.

Hielt in Leipzig, was er halten konnte: Moritz Nicolas. IMAGO/Jan Huebner

Er ist und bleibt Borussias Rückhalt. Moritz Nicolas hielt in Leipzig, was er halten konnte, bei beiden Gegentreffern war der Torhüter machtlos. Unter mehreren guten Paraden stach seine Rettungstat gegen Benjamin Sesko heraus, als er den Ball mit dem Bein abwehren und ein drittes Gegentor verhindern konnte (73. Spielminute). Der kicker bewertete die Leistung von Nicolas mit der Note 2 - womit sich der Borusse am 22. Spieltag die Berufung in die Elf das Tages verdiente.

Mit einer Quote von 71,0 Prozent gehaltener Bälle ("Paradenquote") hat sich Nicolas inzwischen in den Kreis der besten Bundesliga-Torhüter in dieser Kategorie katapultiert. Unter den Stammkeepern der Liga liegt der Gladbacher mit diesem Wert auf Platz 4. Vor ihm rangieren Lukas Hradecky (Bayer Leverkusen) mit einer Paradenquote von 80,3 Prozent, Gregor Kobel (Borussia Dortmund) mit 73,7 Prozent und Michael Zetterer (Werder Bremen) mit 71,7 Prozent. Nicolas selbst möchte über seine Leistungen und seinen Wert für die Fohlenelf gar nicht groß sprechen. "Ich versuche die Mannschaft so gut ich kann zu unterstützen. Die Punkte wären mir lieber gewesen", sagte der 26-Jährige nach der Niederlage in Leipzig.

Sein Rückblick auf die 90 Minuten am Samstag: "Das zweite Tor haben wir zu einfach und zu schnell bekommen. Wenn es länger 1:0 steht, wird es nochmal einen Tick spannender." Außerdem bemängelte er, wie alle Protagonisten bei der Borussia, den schwachen Offensivvortrag der Mannschaft. "Nach vorne waren wir nicht zwingend genug", sagte der Torhüter und versprach für das anstehende Heimspiel gegen den VfL Bochum am Samstag: "Wir werden alles reinwerfen und versuchen, drei Punkte zu holen."

Omlin ist "teilintegriert"

Nicolas war nach der Schulterverletzung von Stammkeeper Jonas Omlin ins Gladbacher Tor gerückt und übernahm ab dem 3. Spieltag. Wann Omlin wieder voll einsatzbereit zur Verfügung steht, ist indes offen. Der Schweizer hat zwar das Mannschaftstraining aufgenommen, doch vor März kommt ein Comeback nicht infrage. In der vergangenen Woche hatte Trainer Gerardo Seoane über Omlin gesagt: "Jonas hat in dieser Woche erstmals mit dem Team mittrainiert, ist teilintegriert. Grundsätzlich kann er alles wieder machen, Torschüsse, Flanken, nur nicht im vollen Umfang. Er ist von der Verletzung geheilt, aber noch nicht bei der Gesamtbelastung. Er braucht noch ein bisschen Zeit und Geduld, er ist noch nicht der alte Jonas Omlin." Zeitdruck besteht beim Gladbacher Kapitän nicht - weil Nicolas zum zuverlässigen Rückhalt geworden ist.