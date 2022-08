Gladbachs Nicolas: Leihe bleibt ein Thema

Moritz Nicolas feierte im DFB-Pokal beim 9:1-Sieg gegen Oberachern seine Pflichtspielpremiere für Borussia Mönchengladbach. Der 24 Jahre alte Torhüter gehört weiter zu den Wechselkandidaten in diesem Sommer.

Es war ein ganz langer Anlauf, den Nicolas genommen hat - bis sich am Sonntag der Traum endlich erfüllte und der Keeper in einem Pflichtspiel das Gladbacher Tor hüten durfte. 2015 war Nicolas von Rot-Weiss Essen in den Fohlenstall gewechselt und absolvierte dann bis Sommer 2019 insgesamt 75 Spiele für die zweite Mannschaft der Borussia. Anschließend ging er auf Leihbasis zu Union Berlin (Saison 2019/20), zum VfL Osnabrück (2020/21) und Viktoria Köln (2021/22), ehe er gegen Oberachern das heiß ersehnte Debüt für die Gladbacher Profis feierte. "Ich habe lange darauf gewartet, hier spielen zu dürfen, und freue mich total, dass es jetzt endlich so weit war", sagt Nicolas über seinen Einstand. "Ich habe bei den Vereinen, an die ich ausgeliehen war, auch schon die eine oder andere Partie bestritten, aber das erste Pflichtspiel für die Borussia zu machen, war schon etwas Besonderes."

"Ich hätte gerne zu Null gespielt"

Nicolas rückte zwischen die Pfosten, weil am Wochenende die beiden etatmäßigen Torhüter ausfielen. Yann Sommer musste wegen einer Oberschenkelverletzung passen, Ersatzmann Tobias Sippel stand wegen eines Corona-Falls in der Familie nicht zur Verfügung. Wie erwartet boten sich Nicolas gegen Oberachern nur wenige Gelegenheiten, sich zu zeigen. Aber das konnte der Keeper verschmerzen, genauso wie das Gegentor. "Ich hätte gerne zu Null gespielt, aber es überwiegt die Freude über das Debüt", befand Nicolas.

Kurzfristig wird das Eigengewächs wieder Platz machen müssen, da Sommer und Sippel zum Ligastart gegen die TSG Hoffenheim voraussichtlich zur Verfügung stehen. Und perspektivisch ist noch offen, wie es bei Nicolas weitergeht. Ende Mai, als der Vertrag vorzeitig bis 2026 verlängert wurde, sagte Sportdirektor Roland Virkus über Nicolas: "Für seine weitere Entwicklung wäre eine erneute Ausleihe wichtig. Da kann er einem anderen guten Verein sicher helfen und selbst weitere Wettkampfpraxis sammeln." Und das Thema Wechsel bleibt akut. Nicolas hat jetzt wieder bestätigt, dass "noch eine Ausleihe im Raum steht."