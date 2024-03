Gladbachs gemischtes Doppel - und der Stachel aus dem Hinspiel in Köln

Mit einem Sieg im Derby könnte sich Borussia Mönchengladbach Schwung holen für die nächste heiße Partie vier Tage später. Im Hinspiel gegen Köln aber lieferte das Team von Gerardo Seoane die wohl schwächste Saisonleistung.

Gesprächsbedarf: Maximilian Wöber und seine Kollegen in Köln. IMAGO/Sven Simon

Gerade beim ersten Aufeinandertreffen in der Domstadt hingen die Fohlen komplett durch. Es gab 21:5 Torschüsse zu Gunsten der Kölner, einen Platzverweis gegen Manu Koné, und am Ende ein 1:3, bei dem die Gladbacher komplett chancenlos waren.

"Wir wissen um diesen Stachel aus dem Hinspiel, da ist uns wirklich keine gute Leistung gelungen", sagt Trainer Gerado Seoane vorsichtig. "Aber der Rest ist Schnee von gestern. In Köln gab es schließlich einen Trainerwechsel, und die Spielweise hat sich ein wenig verändert."

Wie auch immer, dem Gastgeber bietet sich am Samstag die Riesenchance, einen Kontrahenten im Tabellenkeller deutlich zu distanzieren. Neun Punkte beträgt derzeit der Vorsprung auf den FC, bei einem Sieg wären es zwölf, und Gladbach könnte sich am 25. Spieltag praktisch aller Abstiegssorgen mit einem Schlag entledigen.

Dazu braucht es allerdings eine konstant gute Leistung, nachdem die Gladbacher in Mainz zuletzt wieder ihre zwei Gesichter zeigten. Unterirdisch in der ersten Halbzeit, deutlich stärker dann mit der Umstellung auf Dreierkette, als Borussia einen Punkt sicherte und beim 1:1 dem Sieg deutlich näher war als die Rheinhessen.

Jordan und Elvedi sind dabei

"Natürlich wird es ein Spiel voller Emotionen, aber wir sind gut beraten, den Fokus nicht zu verlieren", versichert Seoane. Gladbachs Trainer hat beinahe seine Wunschelf am Start, mal abgesehen davon, dass die angeschlagenen Alassane Plea und Tomas Cvancara noch nicht einsatzfähig sind. Jordan und auch Nico Elvedi trainierten am Donnerstag reduziert, das aber ist der Belastungssteuerung geschuldet; beide sind am Samstag einsatzfähig und werden in der Startelf stehen.

Mit einem Sieg im Derby könnten die Fohlen mächtig Schwung holen für den restlichen Verlauf der Saison. Dann könnten sie in der Bundesliga fast unbeschwert aufspielen, und natürlich würde ein Dreier im Derby gegen den FC Mannschaft und Umfeld mächtig beflügeln vor dem Auftritt am Dienstag im DFB-Pokal-Viertelfinale in Saarbrücken.

Seoane und Co. tun gut daran, beide Partien einzeln zu betrachten, aber natürlich würde ein Erfolg am Samstag seiner Truppe Rückenwind geben bei diesem gemischten Doppel in Bundesliga und Pokal. "Ein Sieg wäre natürlich auch keine Garantie dafür, dass im nächsten Spiel alles von alleine läuft", relativiert der Schweizer. "Aber natürlich würde ein Erfolg, ein positives Resultat, für viel Energie sorgen."

Gladbach winkt ein Novum der besonderen Art

Saarbrücken ist noch nicht in den Köpfen des Trainerteams und der Spieler, der Fokus liegt darauf, sich im Derby ganz anders zu präsentieren als Mitte August in der Domstadt. Verlieren verboten gilt am Samstag noch mehr als sonst, bei einem Unentschieden freilich würde Borussia eine kuriose Marke erreichen.

Denn Gladbachs 1:1 in Mainz war bereits das 499. Unentschieden der Borussia in der Bundesliga. Als erster Verein könnten die Fohlen nun die Marke von 500 Remis erreichen.

Andererseits setzt Borussia natürlich auf die jüngst gezeigte Heimstärke. Von den letzten neun Begegnungen im Borussia-Park verloren die Fohlen nur eine, nämlich mit 1:2 gegen den FC Augsburg. Darüber hinaus gab es fünf Siege und drei Unentschieden vor eigenen Rängen.