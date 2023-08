Gladbachs Bosse mit Vertrauen in Netz

Luca Netz erwischte beim 4:4 in Augsburg einen ganz schwachen Tag. Auf die Frage, ob Borussia Mönchengladbach auf der Linksverteidigerposition nachlegen wird, liefert Sport-Geschäftsführer Roland Virkus eine klare Antwort.

Bei der Aufarbeitung der vier Gegentore in Augsburg spielt auch Luca Netz eine wesentliche Rolle. Mehrfach, nicht nur beim Strafstoß, der zum zwischenzeitlichen 3:3 führte, sah der 20-Jährige in seinem Abwehrverhalten unglücklich aus. Der Einstand als neue Nummer 1 auf der Linksverteidigerposition ging für den Nachfolger von Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) schief. Steigerung in den nächsten Wochen dringend erforderlich.

"Luca ist ein junger Spieler, der viel Potenzial im Spiel nach vorne hat. Im defensiven Bereich, in Zweikämpfen, Situationen lesen and antizipieren, müssen wir und wollen wir auch mit ihm noch arbeiten", sagte Trainer Gerardo Seoane und machte dem Youngster Mut: "Wir sind überzeugt, dass er diesen Weg gehen kann."

Neuer Linksverteidiger? Virkus: "Das ist nicht der Plan"

Auch die vergangene Saison wird ihren Teil zu den Anlaufproblemen des deutschen U-21-Nationalspielers beigetragen haben. Hatte Netz unter Adi Hütter in der Spielzeit 2021/22 phasenweise den Status eines Stammspielers erreicht, folgte unter Daniel Farke ein riesiger Rückschritt. Die 20 Einsätze in der Bundesliga hören sich nach mehr an als sie es in Wirklichkeit waren. Netz wurde allein 13-mal eingewechselt und das häufig erst kurz vor Spielende. Zu einem Rhythmus fand der Linksfuß nicht.

Gleichzeitig ist aber auch nicht erst seit Samstag bekannt, dass die Stärken von Netz auf dem Weg nach vorne liegen. Gehen die Borussen daher ein zu großes Risiko ein, wenn sie auf die Karte Netz setzen? Braucht man vielleicht noch einen erfahrenen und vor allem defensiv zuverlässigen Linksverteidiger im Kader?

Wenn wir wieder junge Spieler sehen wollen, müssen wir ihnen auch Zeit geben. Roland Virkus

Für Roland Virkus ist die Antwort auf die Frage, ob links hinten nachgelegt wird, klar: "Nein, das ist nicht der Plan. Der Junge soll sich entwickeln", betonte Borussias Geschäftsführer Sport am Sonntag im "Doppelpass" von "Sport 1". "Luca", so Virkus weiter, "hat am Samstag nicht gut gespielt. Aber er ist U-21-Nationalspieler. Wir sagen immer, wir wollen junge Spieler entwickeln. Und bei jungen Spielern ist es normal, dass sie Fehler machen. Es ist wichtig, dass wir offen mit dem Jungen darüber sprechen, wo das Problem lag. Wenn wir wieder junge Spieler sehen wollen, müssen wir ihnen auch Zeit geben."

Diese Zeit soll Netz in Gladbach erhalten.