Gladbacher "Kopfsache": Mal top, mal Flop

Borussia Mönchengladbach hat eine ungewöhnliche Statistik in puncto Lufthoheit vorzuweisen: Die Null steht - vorne wie hinten.

Über diesen Spitzenplatz wird sich Cheftrainer Daniel Farke freuen. Nur seine Mannschaft kassierte neben der TSG Hoffenheim in dieser Saison noch keinen Gegentreffer nach einem Kopfball. Platz 1 also in dieser Rubrik.

Gladbacher Diskrepanz

Doch wer daraus ableitet, dass sich Borussias Profis dann auch in der Offensive als Herrscher der Lüfte erweisen, der irrt, sogar gewaltig. Denn: Als einzige Mannschaft in der Bundesliga wartet die Fohlenelf immer noch auf ihr erstes Kopfballtor. Hinten top. Vorne Flop.

Nah dran war im Derby am vergangenen Sonntag Marvin Friedrich, der das 1:0 gegen den 1. FC Köln allerdings nicht per Kopf, sondern mit der linken Schulter erzielte. Für den Innenverteidiger war es der erste Treffer im Trikot der Borussia. "Ich komme gerade noch ran an den Ball, treffe ihn dann irgendwie mit der Schulter und er geht rein. Aber völlig egal, ob Kopf oder Schulter - Hauptsache drin", freute sich Friedrich nach dem 5:2 gegen die Kölner. Dem Treffer vorausgegangen war - nicht ganz überraschend, wenn sich ein Abwehrspieler in die Torschützenliste einträgt - eine Standardsituation. Friedrich verwertete einen Eckball von Jonas Hofmann.

Die zweikampfstärksten Spieler der Liga

Apropos Friedrich: Der Winter-Zugang von Union Berlin ist laut Statistik aktuell sogar der zweikampfstärkste Spieler der Bundesliga. Der 1,92 Meter lange Verteidiger gewann in dieser Saison 82,6 Prozent seiner Duelle. Und auch die Nummer 2 im Ranking kommt aus Gladbach: Nico Elvedi, Friedrichs Partner im Zentrum der Viererkette, weist eine Quote von 75,6 Prozent auf.

Dass die beiden Innenverteidiger besonders in der Luft schwer zu bezwingen sind, ist auch ein Grund für die immer noch weiße Weste in Sachen Kopfballgegentore. Als nächstes versucht sich am Samstag der VfL Wolfsburg (Anpfiff 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) daran, diese Serie zu beenden.