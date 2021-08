Gladbacher Hoffnungsschimmer bei Hofmann und Plea

Nicht nur auf dem Trainingsplatz ist einiges los bei Borussia Mönchengladbach, sondern auch abseits des Rasenrechtecks. Der Grund: Einige Profis sind aus dem Krankenstand zurück und absolvieren individuelle Einheiten.

Das Lazarett lichtet sich langsam bei der Fohlenelf. Rund um den Trainingsplatz sind in diesen Tagen wieder einige Profis zu entdecken, die nach ihren Zwangspausen an der Fitness feilen und in Einzelschichten den Trainingsrückstand aufarbeiten. Mit dabei: Denis Zakaria nach der überstandenen Corona-Infektion. Jonas Hofmann, der sich kurz vor der Europameisterschaft im Kreis der deutschen Nationalmannschaft eine Knieverletzung zugezogen hatte. Breel Embolo, der vom Kontinentalturnier einer schwere Muskelverletzung mit Sehnenbeteiligung im Oberschenkel mit in den Urlaub nahm.

Und auch Alassane Plea nach der Kapselverletzung im Knie aus dem Testspiel gegen den FC Metz. Inwieweit Hofmann und Plea schon für das DFB-Pokalspiel beim 1. FC Kaiserslautern infrage kommen, muss abgewartet werden. Embolos Einsatz am Montagabend ist ausgeschlossen.

Cheftrainer Adi Hütter werden auch Kouadio "Manu" Koné (Innenbandverletzung im Knie) und Mamadou Doucouré (Reha nach Achillessehnenriss) beim Pflichtspielstart nicht zur Verfügung stehen, während es bei Ramy Bensebaini zwar nicht so gut aussieht, der Linksverteidiger aber auch noch nicht komplett abgeschrieben ist.

Als Bensebaini-Vertreter hat sich der erst 18-jährige Joe Scally auf der linken Abwehrseite in den Vordergrund gespielt und dürfte den Posten auch in Kaiserslautern bekleiden - selbst wenn zeitnah der Transfer von Linksverteidiger Luca Netz (18), der von Hertha BSC zur Borussia wechselt, offiziell verkündet werden sollte. Am Mittwoch absolvierte Netz, wie berichtet, in Mönchengladbach den Medizincheck.