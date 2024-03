Gladbacher Härtefälle: Seoane als Moderator gefragt

So viel Konkurrenzdruck wie in dieser Woche herrschte im Training von Borussia Mönchengladbach lange nicht. Der Grund: Kaum Verletzte, so dass im Auswärtsspiel bei Mainz 05 am Samstag einige Stars auf der Bank landen werden.

Nur zwei echte Ausfälle vermeldete Trainer Gerardo Seoane auf der Pressekonferenz. Alassane Plea (Knochenprellung am Fuß) und Tomas Cvancara (Aufbautraining nach Bänderriss im Sprunggelenk) müssen in Mainz pausieren. Auf Jonas Omlin, der nach seiner Schulteroperation noch nicht ganz bei 100 Prozent angekommen ist, wird freiwillig verzichtet. Das war's dann auch schon, der Verletztenstand ist so niedrig wie seit langem nicht - und sorgt für einige brisante Duelle im Kampf um die Startplätze.

Seoane könnte es sich leicht machen und einfach die Elf aufbieten, die am vergangenen Samstag den VfL Bochum 5:2 besiegte. Doch das ist nicht zu erwarten, höchstwahrscheinlich wird der VfL-Coach Veränderungen vornehmen. So stehen nach ihren Gelbsperren Ko Itakura und Nico Elvedi wieder zur Verfügung und sorgen für mächtig Gedränge im Abwehrzentrum. "Ko Itakura und Nico Elvedi haben in der zurückliegenden Trainingswoche einen guten Eindruck hinterlassen. Die Pause hat ihnen hinsichtlich ihrer mentalen Frische gutgetan", sagte Seoane über das Duo. "Wir sind froh, dass sie am Samstag wieder dabei sind."

Damit wird's schon knifflig, denn gegen Bochum erledigte in der Innenverteidigung nicht nur Max Wöber seinen Job zur vollsten Zufriedenheit, auch sein Partner Marvin Friedrich spielte ordentlich. Muss Friedrich trotzdem wieder auf die Bank? Gut möglich. Und selbst wenn Seoane in Mainz von der Viererkette zurück auf die Dreierkette wechselt, würde es bei vier Kandidaten für drei Plätze einen Härtefall geben.

Neuhaus, Reitz, Koné - einer landet wohl auf der Bank

Spannend wird auch, wie sich der Trainer im Mittelfeld entscheidet. Gegen Bochum bekleideten Florian Neuhaus und Manu Koné die Achterpositionen vor Julian Weigl. Neuhaus zeigte spielerisch wie kämpferisch eine starke Vorstellung (kicker-Note 2) und war ein entscheidender Faktor, warum die Offensive deutlich schwungvoller unterwegs war als in den Wochen zuvor. Allerdings setzte auch Rocco Reitz nach seiner Einwechslung mit einem Kopfballtor direkt wieder ein Ausrufezeichen. Unwahrscheinlich, dass Neuhaus, Reitz und Koné in Mainz gemeinsam starten. Einer aus diesem Trio landet wohl auf der Bank.

Bleibt für Honorat wieder nur die Jokerrolle?

Neuer Konkurrenzkampf herrscht auch auf den offensiven Außenbahnen. Die Leistungsexplosion von Nathan Ngoumou, der gegen Bochum ein Tor erzielte und einen Treffer vorbereitete, dürfte in Mainz wieder mit einem Platz in der Anfangsformation belohnt werden. Allerdings drängt auch Franck Honorat zurück ins Team, der gegen Bochum nach seiner Einwechslung sogar drei Torbeteiligungen (Tor, Assist, vorletzter Pass) verbuchte. Bleibt für Honorat trotzdem wieder nur die Jokerrolle? Oder schiebt Seoane Ngoumou vom rechten auf den linken Flügel, wodurch dann Robin Hack seinen Platz in der Startelf verlieren könnte? Verschiedene Szenarien sind denkbar.

Auf jeden Fall kommt Seoane am Samstag um einige harte Entscheidungen nicht herum. Der Trainer wird auch als Moderator des Konkurrenzkampfs gefragt sein. Seoane betont aber: "Ein gesunder Konkurrenzkampf ist wünschenswert. Es ist immer schön für das Trainerteam, wenn es viele Optionen hat und ihm verschiedene Spielerprofile zur Verfügung stehen." Und wenn man als Trainer weiß, dass auch von der Bank noch wichtige Impulse kommen können.