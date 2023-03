Gladbacher Frust: "Das Tor darf nie fallen"

Gladbach hat spät gegen Bremen das 2:2 kassiert und zwei Zähler liegengelassen. Die Enttäuschung bei den Fohlen war groß, der Grund für den ausbleibenden Sieg schnell gefunden.

"Wir haben unfassbar viele Chancen auf dem Fuß, das Ding vorher klar zu machen. Es ist dasselbe, was wir letzte Woche in Leipzig bemängelt haben, wir haben die Chancen nicht genutzt", klagte Jonas Hofmann, der ein starkes Spiel machte, bei DAZN und fügte an: "Wie der Fußball so ist, kommt Bremen zurück."

Die Enttäuschung war auch Coach Daniel Farke ins Gesicht geschrieben. "Wenn du so spät den Ausgleich kassierst und so viele Chancen liegenlässt, ist das eine gefühlte Niederlage", machte der Trainer klar. "Das kannst du auch die ersten zwei, drei Tage nicht schönreden. Dann ist es immer noch ein Punkt, der am Ende noch wertvoll sein kann. Aber im Moment fühlt es sich nicht gut an."

Und das haben sich die Fohlen selbst zuzuschreiben, denn sie hätten das 3:1 machen können und die Partie damit sehr wahrscheinlich entschieden. "Das ist Fußball. Das ist die einzige Ballsportart, wo du ein Spiel, dass du klar gewinnen musst, nicht gewinnst. Du musst deine Chancen einfach nutzen", haderte Farke. "Wir haben ein top Spiel gemacht, Bremen hat zweimal aufs Tor geschossen und zwei Tore erzielt. Wir haben neben unseren Toren unfassbar viele Chancen liegenlassen."

Jetzt durchschnaufen, dann Derby

21 zu acht Torschüsse und bei den xGoals ein Vorteil von 3,09 zu 0,8 für die Fohlen sprechen eine deutliche Sprache. Aber am Ende war Bremen in Person von Marvin Ducksch nochmal zur Stelle und erzielte den Ausgleich. "Beim 2:2 stehen wir vier gegen zwei. Sie (Ducksch und Niclas Füllkrug, d.Red.) spielen sich den Doppelpass zu und wir kriegen es nicht verteidigt. Das Tor darf nie fallen. Dann gehst du natürlich mit einem unguten Gefühl aus der Partie raus", ärgerte sich Hofmann.

Jetzt haben die Gladbacher aufgrund der Länderspielpause Zeit, etwas zu durchzuschnaufen, ehe es für die Borussia am 2. April (15.30 Uhr) mit dem prestigeträchtigen Derby beim 1. FC Köln weitergeht.