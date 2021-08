Gladbacher Fehlstart perfekt - Hertha in München chancenlos

Mit reichlich Toren ging der Bundesliga-Samstag über die Bühne, nachdem der BVB tags zuvor Hoffenheim mit 3:2 niedergerungen hatte. Am Samstagabend ging Hertha beim FC Bayern unter, ehe Union am Sonntag Gladbachs Fehlstart perfekt machte.

Awoniyi macht Gladbachs Fehlstart perfekt

Am Sonntagnachmittag gewann Union Berlin das Duell der zuvor sieglosen Teams gegen Borussia Mönchengladbach mit 2:1. Gießelmann (22.) und Awoniyi (41.) machten den Fehlstart der Fohlen (ein Punkt, 2:7 Tore) schon vor der Pause perfekt. Trotz der Belastung mit der Europa-Conference-League-Qualifikation verteidigte Union leidenschaftlich und ließ den Gast kaum zur Entfaltung kommen. Die beste Gladbacher Chance vergab Neuhaus (44.), bis Hofmann in der Nachspielzeit kurzzeitig nochmal Spannung aufkommen ließ (90.+1).

Zweimal Selke - und dann nur noch die Bayern und dreimal Lewandowski

Der FC Bayern hat am Samstagabend das Topspiel gegen Hertha BSC glatt mit 5:0 gewonnen - und sich durchaus spielfreudig gezeigt. Vor dem Anpfiff wurde Lewandowski durch den kicker zum "Fußballer des Jahres" geehrt, danach trat Berlins Stürmer Selke auf den Plan, zog aber nicht mutig genug durch und suchte den verfrühten Abschluss gegen den mühelos parierenden Neuer (2.). In der 5. Minute war er nochmal etwas gefährlich aufgetaucht, aber ab dann spielten nur noch die Münchner. Lewandowski ließ für Müller durch, 1:0. Dann flankte Gnabry auf Lewandowski und der Goalgetter traf energisch im Nachsetzen. Nach dem Seitenwechsel machte Musiala mit viel Platz und Präzision den Deckel drauf. Der Jung-Nationalspieler machte anschließend Platz für Sané - beide wurden mit viel Applaus bedacht. Letzterer bediente dann einmal mustergültig Lewandowski, der das 4:0 und in der Schlussphase mit seinem dritten Tor den 5:0-Endstand markierte. Die Nagelsmann-Elf fuhr letztlich einen souveränen Dreier ein, die Herthaner zieren weiterhin mit null Punkten das Tabellenende.

VfB zeigt zwei Gesichter - Jeongs Doppelpack reicht Freiburg

Der VfB Stuttgart war am Samstagnachmittag im Nachbarschaftsduell mit dem SC Freiburg kaum auf dem Platz, da lag die Matarazzo-Elf schon hinten. Jeong nahm die Einladungen der Hintermannschaft der Stuttgarter dankend an und traf doppelt nach Flanken (3., 9.). Weil Höler in der 28. Minute nachlegte (28.), drohte dem VfB eine Klatsche, doch dann rappelten sich die Hausherren durch Mavropanos und Al Ghaddioui binnen 115 Sekunden auf (45., 45.+2) auf und machten es aus dem Nichts wieder spannend. In Hälfte zwei war also die Fortsetzung der Aufholjagd angesagt, doch nach fünf Toren im ersten Abschnitt kam kein weiteres hinzu. Der VfB rannte zwar an und verzeichnete auch Möglichkeiten, doch mit zunehmender Spieldauer sortierten sich die Breisgauer wieder und brachten den knappen Vorsprung über die Zeit. Der SC ist damit weiterhin ungeschlagen und Zweiter.

Augsburg fabriziert zwei blitzsaubere Eigentore - Leverkusen wieder hungrig

Mit zwei Eigentoren brachte der FCA Leverkusen in die Spur: Augsburger Frust. imago images/ActionPictures

Wenn Leverkusen in Augsburg antritt, dann geht beim FCA wenig. Der Augsburger Angstgegner setzte sich auch dieses Mal gegen die Fuggerstädter durch, die Bayer mit zwei blitzsauberen Eigentoren auf die Siegerstraße schossen. Erst unterlief Iago ein schwer erklärbarer Treffer ins eigene Netz, dann hatte Niederlechner bei einer Rettungsaktion per Kopf Pech. Immerhin sorgte der FCA-Stürmer dann auf der richtigen Seite mit dem ersten Saisontor der Augsburger für etwas Hoffnung, doch im zweiten Abschnitt machten dann Schick (75.) und Wirtz (81.) den Deckel drauf. Leverkusen, das zuletzt den VfB Stuttgart mit 4:0 abgefertigt hatte, springt mit dem 4:1-Auswärtssieg auf Platz eins.

Fürther Defensive nicht auf der Höhe - Mainz feiert zweiten Heimsieg

Die SpVgg Greuther Fürth ist immer noch nicht in der Bundesliga angekommen. Die Mittelfranken verloren beim 1. FSV Mainz verdient mit 0:3, weil sie in der Defensive die Rheinhessen zum Torschießen einluden. Lucoqui (15.) und Szalai (18.) nutzten die Freiräume gnadenlos aus, nachdem das Kleeblatt die Anfangsviertelstunde ausgeglichen gestalten konnte. Direkt nach dem Seitenwechsel gab es kurzfristig Verwirrung um einen Handelfmeter für den FSV, der nach VAR-Studium zurückgenommen wurde. Einen Hallo-Wach-Effekt hatte diese Szene allerdings nicht für die Leitl-Elf, die in der Offensive zu wenig Durchschlagskraft entwickelte - vielmehr markierte Stöger in der Schlussphase den 3:0-Endstand. Während der FSV den zweiten Sieg feierte, warten die Fürther weiter auf das erste Erfolgserlebnis im Oberhaus.

Baumgarts Joker stechen spät - Zollers Treffer kommt für Bochum zu spät

Perfekt zur Stelle: Kölns Joker Schaub sticht. imago images/Horstmüller

Der 1. FC Köln und der VfL Bochum lieferten sich eine intensive Partie, die aber lange Zeit ohne Tore auskommen musste. Erst als FC-Trainer Steffen Baumgart Personalwechsel vornahm, wurden die Aktionen der Domstädter zielstrebiger. Und erfolgreicher: Der eingewechselte Schaub markierte sehenswert den Führungstreffer (82.), in der Nachspielzeit legte der nächste Joker nach, als Youngster Lemperle seinen ersten Profi-Treffer erzielte (90.+1). Zwar traf der Ex-Kölner Zoller noch zum 1:2 (90.+4), doch zu einem Zähler sollte dies nicht mehr reichen. Unter dem Strich ein verdienter zweiter Sieg für die Baumgart-Elf.

Frankfurt muss weiter warten - Wimmer belohnt Bielefeld

Bei den Frankfurtern drehte sich zuletzt fast alles um den streikenden Profi Filip Kostic - insofern wäre ein Sieg bei Arminia Bielefeld mehr als nur willkommen gewesen. Neuzugang Hauge brachte die Hessen auch in Führung (20.) und ließ die SGE damit vom ersten Saisonsieg träumen, doch die Ostwestfalen drängten im zweiten Abschnitt enorm auf den Ausgleich. Dieser fiel dann auch noch in der Schlussphase, als Wimmer per Volleyschuss sehenswert traf. Nun wollten die Arminen sogar noch mehr, doch die SGE nahm immerhin diesen einen Punkt mit.

Matchwinner Haaland: BVB schlägt Hoffenheim 3:2

Voll ekstatisch: Dortmunds Stürmer Erling Haaland. imago images/Horstmüller

Zum Auftakt des 5. Spieltags gastierte Hoffenheim am Freitag in Dortmund und legte dort in der ersten Viertelstunde einen furiosen Start mitsamt Lattentreffer Kramaric (3.) hin. Der BVB aber steigerte sich, ergriff in diesem äußerst kurzweiligen, weil tempo- und chancenreichen Spiel mehr und mehr die Initiative, blieb vor dem Tor aber noch zu zahm. Das änderte sich nach Wiederanpfiff, als Reyna einen Bellingham-Pass zum 1:0 veredelte (49.). Die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: Baumgartner glich aus spitzem Winkel kompromisslos aus (61.). Es blieb ein flottes Duell, in dem Bellingham den BVB wieder in Führung brachte (69.). Die TSG drängte danach mit Macht auf den erneuten Ausgleich - und Dabbur traf sogar in der 90. nach Ecke zum 2:2, doch die Freude darüber währte nicht lange, denn Haaland antwortete postwendend und sicherte dem BVB mit einer hammerharten Schuss unter die Latte den vielumjubelten 3:2-Sieg (90.+1).

