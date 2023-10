Gladbacher Aufholjagd oder kann Lippstadt den Abstand verkürzen?

Die Gladbach-Reserve will gegen Lippstadt den vierten Erfolg in Serie. Nach dem missratenen Saisonstart ist die Elf von Trainer Eugen Polanski zuletzt wieder in der Spur. Zudem gab es eine Belohnung für vier Talente in der Länderspielpause. Der SV Lippstadt dagegen wartet weiter auf den Turnaround.

Drei Siege in Folge haben die Stimmung bei der U 23 von Borussia Mönchengladbach vor dem Gastspiel am Samstag, 14 Uhr, beim SV Lippstadt 08 deutlich aufgehellt. Nach dem holprigen Saisonstart kämpfte sich das Team um Trainer und Ex-Profi Eugen Polanski aus dem Tabellenkeller der Regionalliga West, will nun weiter auf der Erfolgswelle surfen und den Anschluss an die obere Tabellenregion herstellen.

Trotz des jüngsten 4:2-Erfolges gegen Aufsteiger SSVg Velbert hatte der 19-malige Nationalspieler Polens zuletzt aber noch jede Menge Luft nach oben gesehen. "Natürlich sind wir froh, gewonnen zu haben", so Polanski. "Wir hatten aber viele Unkonzentriertheiten in unserem Spiel, so dass ich eher von einem Arbeitssieg sprechen würde", bilanzierte der 37-Jährige, der in der abgelaufenen Spielzeit mit den Fohlen ständig in der Spitzengruppe mitgemischt und am Saisonende den dritten Platz belegt hatte.

Belohnung für Quartett

Der große personelle Umbruch im Sommer, bei dem zahlreiche Leistungsträger den Verein verlassen hatten und der Kader mit vielen jungen Spielern aufgefrischt wurde, sorgte für einige Anlaufprobleme, trägt jetzt aber langsam Früchte. "Es dauert seine Zeit, bis die Abläufe sitzen", ergänzt Eugen Polanski. "Die Jungs gewöhnen sich immer schneller an die Gegebenheiten im Männerfußball", lobt der angehende Fußball-Lehrer (Pro Lizenz). Als Anerkennung für die guten Leistungen hat Cheftrainer Gerardo Seoane in der Länderspielpause mit Tony Reitz, Jacob Italiano, Ryan Naderi und Shio Fukuda gleich vier Spieler aus der U 23 in den Trainingsbetrieb der Profis integriert, um die Talente bei ihrem vielleicht letzten Schritt in Richtung Profifußball zu unterstützen.

In Lippstadt erwartet Polanski eine knifflige Aufgabe. "Ich habe einige Spiele des SVL analysiert. Die Truppe spielt einfach guten Fußball, verfolgt einen klaren Plan und ist gefühlt deutlich stärker als in der letzten Saison", meint der Gladbacher Trainer.

Knapper Pokalerfolg

Der SV Lippstadt 08, der auch nach dem überraschenden 4:3-Auswärtserfolg beim Wuppertaler SV nach wie vor auf einem Abstiegsplatz rangiert, kam in dieser Woche im Westfalenpokal zu einem Zittersieg. Das Team von SVL-Trainer Felix Bechtold setzte sich erst in der Nachspielzeit beim Westfalenligisten SC Neheim 2:1 durch. Nach dem frühen Führungstreffer von Seungwon Lee (8.) sorgte Fatih Ufuk (90.+3) für die Erlösung. Im Viertelfinale wartet Ende November nun mit dem RSV Meinerzhagen ein weiterer Westfalenligist. Wichtiger als Träume vom DFB-Pokal dürften für den SV Lippstadt 08 allerdings weitere Punkte für den Klassenverbleib sein.

Die weiteren Partien

Eröffnet wird der 11. Spieltag am Freitagabend mit zwei Partien. Der SC Wiedenbrück will nach zuletzt sechs sieglosen Partien in Folge gegen den SV Rödinghausen in die Erfolgsspur zurückkehren. Zeitgleich kommt es in Köln zum Duell der Gegensätze, wenn Spitzenreiter Fortuna Köln das Tabellenschlusslicht RW Ahlen empfängt.

Am Samstag stehen dann insgesamt sechs Partien auf dem Programm. Kölns Top-Verfolger 1. FC Düren (Gütersloh) und 1. FC Bocholt (Fortuna Düsseldorf II) müssen jeweils in der Fremde ran. Im Traditionsduell stehen sich RW Oberhausen und der Wuppertaler SV gegenüber. Eine mögliche Trendwende strebt der kriselnde Titelaspiriant Alemannia Aachen nach dem jüngsten Topspiel-Erfolg bei Fortuna Köln an und möchte vor heimischer Kulisse gegen Aufsteiger Wegberg-Beeck nachlegen. In Topform befindet sich aktuell die Zweitliga-Reserve des FC Schalke 04. Nach nur einer Niederlage aus den letzten sieben Partien könnte Königsblau mit einem Sieg in Velbert sogar zur Spitzengruppe aufschließen.

Das Reserven-Duell zwischen dem SC Paderborn II und dem 1. FC Köln II wurde auf den 25. Oktober verlegt.