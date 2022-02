Gladbach zeigt Moral und punktet gegen dezimiertes Wolfsburg - Hertha verliert wieder

Borussia Mönchengladbach hat gegen Wolfsburg Moral gezeigt und nach 0:2 noch gepunktet. Union Berlin findet nach drei Niederlagen in Folge gegen Mainz wieder in die Spur und Freiburg sowie Leverkusen werden ihrer Favoritenstellung gegen Hertha und Bielefeld gerecht.

Bayer Leverkusen hat am Samstagnachmittag Rang drei im Bundesliga-Tableau gefestigt. Die Werkself bezwang Arminia Bielefeld dank Toren von Alario und Diaby (2) mit 3:0 und stockte ihr Punktekonto auf 44 Zähler auf. Die Arminen bleiben indes knapp über Platz 16 im unteren Mittelfeld stecken.

Noch enger ist es für Hertha BSC, das per 0:3 in Freiburg die nächste Niederlage kassierte und im Jahr 2022 weiterhin auf einen Sieg wartet. Grifo stellte mit einem verwandelten Strafstoß die Weichen auf Sieg für die Breisgauer, bei denen Höler und Schade in der Schlusssequenz den Deckel aufs Spiel machten.

Kohr fliegt erneut gegen Union

An den zuvor punktgleichen Mainzern vorbei ist Union Berlin, das durch den 3:1-Heimerfolg seine Chancen auf den internationalen Wettbewerb nährte. Haraguchi in der Anfangsphase, Becker und Awoniyi nach der Pause stellten die Weichen für die Eisernen, während bei den Rheinhessen Kohr wie schon im Hinspiel die Ampelkarte sah (60.). Burgzorgs Treffer kam viel zu spät.

Union überholte auch den 1. FC Köln, der nach Führung im Fürther Ronhof nur zu einem 1:1 kam, weil Griesbeck, zuletzt Eigentor-Schütze des Kleeblatts beim 1:4 in München, den Kainz-Treffer noch kontern konnte. Die Franken bleiben abgeschlagen Letzter im Klassement.

Turbulente Schlussphase in Gladbach

Abwechslungsreich ging es in Mönchengladbach zu. Der VfL Wolfsburg legte durch Wind und Bornauw stark los, ehe Thuram noch vor der Pause verkürzen konnte. Der Torschütze war auch beteiligt, als Lacroix in der 70. Minute wegen Handspiels die Rote Karte sah. In Unterzahl gerieten die Wölfe in Bedrängnis, Joker Embolo glich für aufkommende Gladbacher noch aus (85.), ehe Ginters vermeintlicher Siegtreffer in der Nachspielzeit wegen eines Herrmann-Fouls noch einkassiert wurde. Nach turbulenten Schlussminuten nehmen beide Teams im Kampf gegen den Abstieg einen wichtigen Punkt mit in die neue Woche.

Im Abendspiel messen sich Eintracht Frankfurt und Bayern München, das auf zahlreiche Stammkräfte verzichten muss, unter anderem auf den erneut an Corona erkrankten Müller.

Derbyheld Baumgartner

Den 24. Spieltag hatten am Freitag die TSG Hoffenheim und der VfB Stuttgart mit einem 2:1-Sieg der Kraichgauer eröffnet. Baumgartner drehte den Spieß für die Badener gegen die weiterhin akut abstiegsbedrohten Schwaben noch um.