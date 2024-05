Gladbach zeigt Interesse an Wanner

Borussia Mönchengladbach zeigt Interesse an Mittelfeldtalent Paul Wanner vom FC Bayern München. Die Fohlen sind auf der Suche nach einer Verstärkung für das Kreativzentrum im Mittelfeld und haben die Entwicklung des 18 Jahre alten Österreichers, der in der vergangenen Saison an die SV Elversberg verliehen war, intensiv verfolgt. Der Kreis der Interessenten an Wanner ist allerdings groß. Die Münchner sind daran interessiert, Wanner noch einmal für eine Saison zu verleihen. Dieses Mal allerdings eine Etage höher, Wanner soll sich in der Bundesliga beweisen.